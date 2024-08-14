«Тампа» подорожала до рекорда

В НХЛ готовится самая крупная в ее истории сделка по продаже клуба. Джефф Виник, хозяин «Тампа-Бей Лайтнинг», за который выступают два знаменитых российских хоккеиста — Никита Кучеров и Андрей Василевский, продает его контрольный пакет акций инвестору Дагу Островеру исходя из оценки стоимости в $2 млрд — притом что еще недавно и миллиардный рубеж казался недосягаемым. Сделка осуществляется на фоне колоссального всплеска коммерческой активности в лиге. Он связан с первым за много лет существенным повышением потолка зарплат, вызванным общим улучшением коммерческой ситуации в НХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Тампы» (слева направо) Никита Кучеров, Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман в матче против «Баффало» (февраль 2024 года)

Фото: Jason Behnken / AP Игроки «Тампы» (слева направо) Никита Кучеров, Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман в матче против «Баффало» (февраль 2024 года)

Фото: Jason Behnken / AP

О том, что Джефф Виник, глава Vinik Sports Group, готовится продать контрольный пакет акций «Тампа-Бей», сообщили ESPN и Sportsnet. Сам господин Виник подтвердил в своем заявлении, что «ведет переговоры о расширении круга владельцев» клуба. Однако он отметил, что это не будет означать изменений в операционном руководстве клуба и Vinik Sports, добавив, что «с воодушевлением ждет» завершения продажи.

Покупателем контроля над активом Джеффа Виника, по данным американских медиаресурсов, станет основатель инвестфонда Blue Owl Capital Даг Островер. А сделка будет осуществлена исходя из общей оценки полного пакета акций в $2 млрд.

Это очень примечательная цифра. На самом деле речь идет о рекордной по стоимости продаже клуба НХЛ, в которой в последнее время произошли колоссальные коммерческие трансформации. Об их скорости можно судить хотя бы по такому факту. Сам Джефф Виник прибрел «Тампу» в 2010 году всего за $170 млн — для того периода цифра казалась вполне нормальной. Между тем вскоре цена на клуб НХЛ стала измеряться уже сотнями миллионов долларов.

Однако в данном случае все равно налицо очередной радикальный скачок. Дело в том, что предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре прошлого года. Тогда семья скончавшегося предпринимателя Юджина Мельника завершила продажу «Оттава Сенаторс» Майклу Эндлауэру. Господину Эндлауэру клуб обошелся в $950 млн, то есть вдвое дешевле, чем была оценена «Тампа».

Правда, между этими двумя брендами есть довольно большая разница в смысле яркости и успешности. «Оттава» уже давно имеет статус ничем не примечательного середняка, от которого никак не может избавиться. «Тампа» же — это один из безусловных грандов НХЛ с чрезвычайно заметным достижением в послужном списке. В 2020 и 2021 годах команда завоевала Кубок Стэнли — притом что в нынешнем веке дважды подряд, кроме нее, выиграть трофей удалось только «Питсбург Пингвинс». Более того, и в 2022-м «Тампа» добралась до финальной серии play-off, но уступила в ней «Колорадо Эвеланш». В следующих двух сезонах она выступила скромно по своим меркам, вылетая в стартовом раунде play-off.

Состав «Тампы» тоже мощнее состава «Оттавы». В нем присутствуют несколько без каких-либо оговорок топовых игроков, включая двух российских суперзвезд. Форвард Никита Кучеров в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и претендовал на приз лучшему его хоккеисту, доставшийся в итоге Нейтану Маккиннону из «Колорадо». Андрей Василевский долгое время держится в шорт-листе сильнейших голкиперов НХЛ.

Впрочем, основная причина, обеспечившая сделке с акциями «Тампы» такую большую стоимость, кажется, заключается не столько в ее привлекательности, сколько в общей экономической конъюнктуре в НХЛ.

Она улучшается достаточно быстрыми темпами. НХЛ уже успела не просто компенсировать возникшие во время пандемии коронавируса потери, выйдя на доковидный уровень доходов в $5 млрд за сезон, но и превзойти его примерно на $1 млрд. Это обстоятельство позволило в июне руководству лиги впервые за долгое время существенно, с $83,5 млн до $88 млн, поднять потолок зарплат, стагнация которого затрудняла комплектование, мешая прежде всего лидерам — таким как «Тампа». Скачок потолка, в свою очередь, спровоцировал взрыв активности клубов на летнем рынке. К настоящему моменту суммарная стоимость контрактов, заключенных с теми хоккеистами, что с 1 июля прибрели статус свободных агентов после окончания срока действия контракта, превышает $1 млрд. «Тампа» не превратилась в исключение, занявшись после своих относительных неудач энергичными кадровыми корректировками. По ходу этого процесса она рассталась с некоторыми ведущими игроками вроде канадского форварда Стивена Стэмкоса и российского защитника Михаила Сергачева, интегрировав в заявку целую группу новичков.

Алексей Доспехов