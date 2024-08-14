Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тампа» подорожала до рекорда

Один из ведущих клубов НХЛ продают за $2 млрд

В НХЛ готовится самая крупная в ее истории сделка по продаже клуба. Джефф Виник, хозяин «Тампа-Бей Лайтнинг», за который выступают два знаменитых российских хоккеиста — Никита Кучеров и Андрей Василевский, продает его контрольный пакет акций инвестору Дагу Островеру исходя из оценки стоимости в $2 млрд — притом что еще недавно и миллиардный рубеж казался недосягаемым. Сделка осуществляется на фоне колоссального всплеска коммерческой активности в лиге. Он связан с первым за много лет существенным повышением потолка зарплат, вызванным общим улучшением коммерческой ситуации в НХЛ.

Игроки «Тампы» (слева направо) Никита Кучеров, Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман в матче против «Баффало» (февраль 2024 года)

Игроки «Тампы» (слева направо) Никита Кучеров, Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман в матче против «Баффало» (февраль 2024 года)

Фото: Jason Behnken / AP

Игроки «Тампы» (слева направо) Никита Кучеров, Энтони Сирелли, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман в матче против «Баффало» (февраль 2024 года)

Фото: Jason Behnken / AP

О том, что Джефф Виник, глава Vinik Sports Group, готовится продать контрольный пакет акций «Тампа-Бей», сообщили ESPN и Sportsnet. Сам господин Виник подтвердил в своем заявлении, что «ведет переговоры о расширении круга владельцев» клуба. Однако он отметил, что это не будет означать изменений в операционном руководстве клуба и Vinik Sports, добавив, что «с воодушевлением ждет» завершения продажи.

Покупателем контроля над активом Джеффа Виника, по данным американских медиаресурсов, станет основатель инвестфонда Blue Owl Capital Даг Островер. А сделка будет осуществлена исходя из общей оценки полного пакета акций в $2 млрд.

Это очень примечательная цифра. На самом деле речь идет о рекордной по стоимости продаже клуба НХЛ, в которой в последнее время произошли колоссальные коммерческие трансформации. Об их скорости можно судить хотя бы по такому факту. Сам Джефф Виник прибрел «Тампу» в 2010 году всего за $170 млн — для того периода цифра казалась вполне нормальной. Между тем вскоре цена на клуб НХЛ стала измеряться уже сотнями миллионов долларов.

Однако в данном случае все равно налицо очередной радикальный скачок. Дело в том, что предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре прошлого года. Тогда семья скончавшегося предпринимателя Юджина Мельника завершила продажу «Оттава Сенаторс» Майклу Эндлауэру. Господину Эндлауэру клуб обошелся в $950 млн, то есть вдвое дешевле, чем была оценена «Тампа».

Главный индивидуальный приз НХЛ завоевал Нейтан Маккиннон

Правда, между этими двумя брендами есть довольно большая разница в смысле яркости и успешности. «Оттава» уже давно имеет статус ничем не примечательного середняка, от которого никак не может избавиться. «Тампа» же — это один из безусловных грандов НХЛ с чрезвычайно заметным достижением в послужном списке. В 2020 и 2021 годах команда завоевала Кубок Стэнли — притом что в нынешнем веке дважды подряд, кроме нее, выиграть трофей удалось только «Питсбург Пингвинс». Более того, и в 2022-м «Тампа» добралась до финальной серии play-off, но уступила в ней «Колорадо Эвеланш». В следующих двух сезонах она выступила скромно по своим меркам, вылетая в стартовом раунде play-off.

Состав «Тампы» тоже мощнее состава «Оттавы». В нем присутствуют несколько без каких-либо оговорок топовых игроков, включая двух российских суперзвезд. Форвард Никита Кучеров в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и претендовал на приз лучшему его хоккеисту, доставшийся в итоге Нейтану Маккиннону из «Колорадо». Андрей Василевский долгое время держится в шорт-листе сильнейших голкиперов НХЛ.

Впрочем, основная причина, обеспечившая сделке с акциями «Тампы» такую большую стоимость, кажется, заключается не столько в ее привлекательности, сколько в общей экономической конъюнктуре в НХЛ.

Она улучшается достаточно быстрыми темпами. НХЛ уже успела не просто компенсировать возникшие во время пандемии коронавируса потери, выйдя на доковидный уровень доходов в $5 млрд за сезон, но и превзойти его примерно на $1 млрд. Это обстоятельство позволило в июне руководству лиги впервые за долгое время существенно, с $83,5 млн до $88 млн, поднять потолок зарплат, стагнация которого затрудняла комплектование, мешая прежде всего лидерам — таким как «Тампа». Скачок потолка, в свою очередь, спровоцировал взрыв активности клубов на летнем рынке. К настоящему моменту суммарная стоимость контрактов, заключенных с теми хоккеистами, что с 1 июля прибрели статус свободных агентов после окончания срока действия контракта, превышает $1 млрд. «Тампа» не превратилась в исключение, занявшись после своих относительных неудач энергичными кадровыми корректировками. По ходу этого процесса она рассталась с некоторыми ведущими игроками вроде канадского форварда Стивена Стэмкоса и российского защитника Михаила Сергачева, интегрировав в заявку целую группу новичков.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...