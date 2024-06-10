Клубам подарили новый потолок

Национальная хоккейная лига, нарастившая доходы после пандемии коронавируса, сдержала обещание впервые за несколько лет существенно поднять потолок зарплат. В следующем сезоне он скакнет вверх сразу на $4,5 млн, до $88 млн. Это шикарный подарок менеджерам клубов НХЛ, которым практически замороженный в последние годы потолок резко затруднял комплектование составов, провоцируя текучку кадров и исключительную зыбкость иерархии чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 33 броска по своим воротам, был признан первой звездой первого матча финальной серии с «Эдмонтоном»

Фото: Reuters Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 33 броска по своим воротам, был признан первой звездой первого матча финальной серии с «Эдмонтоном»

Фото: Reuters

Национальная хоккейная лига и ее профсоюз — Ассоциация игроков НХЛ — объявили о том, что в следующем сезоне потолок зарплат в ней будет установлен на отметке в $88 млн. Таким образом, по сравнению с сезоном завершающимся он скакнул вверх сразу на $4,5 млн. Такого серьезного увеличения потолка не происходило с 2018 года. Глава НХЛ Гэри Беттмен, комментируя случившееся, предсказал его «уверенный рост» и в будущем. На самом деле речь идет о шикарном подарке владельцам и генеральным менеджерам клубов лиги.

Потолок зарплат входит в число ключевых финансовых инструментов НХЛ. С его помощью лига поддерживает высокий уровень конкуренции в чемпионате, а также снижает риск коммерческих провалов клубов. Потолок — это допустимая сумма годовых зарплат хоккеистов в клубной заявке. В НХЛ, в отличие, например, от Национальной баскетбольной ассоциации, он жесткий, то есть возможность его превышения, даже за уплату налога на роскошь, не предусмотрена.

НХЛ, пережившая в нынешнем веке сразу два локаута, спровоцированных в том числе как раз «гонкой зарплат» хоккеистов, старалась все время поднимать потолок плавно, без рывков. А в 2020-м она и вовсе заморозила его на отметке $81,5 млн на целых три сезона в связи с пандемией коронавируса, которая существенно сократила календарь двух подряд чемпионатов, а также привела к существенным финансовым потерям по иным причинам — например, из-за ограничений на допуск зрителей на трибуны. Гэри Беттмен, оценивая потери, говорил о «долге» игроков перед владельцами клубов в размере $1 млрд — это сумма, которую они потратили на обеспечение их контрактов, несмотря на потерю собственных доходов.

С мертвой точки потолок сдвинулся в 2022 году. Возможность его повышения тот же Гэри Беттмен связывал с возвращением ежегодных доходов лиги на допандемийный уровень — до $5 млрд. Но два сезона его приподнимали по чуть-чуть — на $1 млн.

Причина, по которой владельцы и менеджеры большинства клубов с нетерпением ждали смены стратегии, очевидна. Для того чтобы оценить актуальность существенного подъема потолка зарплат, достаточно взглянуть на платежные ведомости команд лиги. По данным ресурса CapFriendly, постоянно мониторящего их, в данный момент у шести клубов — «Филадельфия Флайерс», «Вегас Голден Найтс», «Тампа-Бей Лайтнинг», «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталс» — он превышает отметку $80 млн. И это при том, что у части игроков, выступавших за них в завершающемся сезоне, уже истекли контракты, а рынок свободных агентов еще не открылся. Достаточно значительным люфтом под потолком обладает менее половины клубов.

Отсутствие люфта выливается в серьезные, иногда просто катастрофические проблемы с комплектованием составов, вызванные, скажем, необходимостью переподписания контрактов со звездами, требующими лучших условий. Это, в свою очередь, приводит к текучке кадров и зыбкости иерархии в НХЛ. В том, что за минувшее десятилетие лишь двум клубам — «Питсбург Пингвинс» в 2017 году и «Тампа-Бей Лайтнинг» в 2021-м — удалось защитить звание обладателя Кубка Стэнли, нет ничего странного. Лидеры из-за жесткого и «инертного» потолка почти всегда вынуждены расставаться с частью важных игроков, чьи котировки повышаются на фоне командного успеха. Проблемы в этом смысле наверняка ждут и участников только что стартовавшего финала Кубка Стэнли (см. материал на этой странице) — «Флорида Пантерс» и «Эдмонтон Ойлерс».

Причина, которая позволила НХЛ все же произвести радикальную корректировку потолка, тоже ясна. Еще в конце прошлого года Гэри Беттмен обрадовал первых лиц североамериканского хоккейного бизнеса новостью о том, что доходы лиги могут превысить $6 млрд, а тот самый долг игроков перед владельцами уже сократился до $50 млн. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность перестать сдерживать зарплаты с той же жесткостью, как раньше. Собственно, Гэри Беттмен повторил этот тезис, официально анонсируя новый потолок, добавляющий, по его словам, «гибкости» клубным менеджерам в их работе. Нынешние доходы лиги он охарактеризовал как «устойчивые».

Алексей Доспехов