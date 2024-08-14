Суд дошел до Южной Долины

Предпринимателю Константину Мавриди удалось добиться в суде исключения своего участка в микрорайоне Южная Долина в Новороссийске из перечня особо ценных сельхозугодий. На спорной территории площадью 36 га бизнесмен планировал построить индивидуальные дома для продажи. Однако выяснилось, что в 2006 году массив распоряжением губернатора Кубани был наделен особым статусом, а спустя 12 лет в генеральный план города внесли изменения, которые разрешили застройку территории. По мнению юристов, суды обоснованно встали на сторону землевладельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На спорной территории бизнесмен планировал построить индивидуальные дома для продажи

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ На спорной территории бизнесмен планировал построить индивидуальные дома для продажи

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который исключил земельный участок предпринимателя Константина Мавриди из перечня особо ценных продуктивных сельхозугодий в Новороссийске. Ответчиком в деле выступает департамент имущественных отношений региона. Речь идет об участке площадью более 36,4 га в станице Натухаевская.

Согласно материалам дела, Константин Мавриди приобрел спорную территорию в 2014 году, тогда участок входил в перечень земель особо ценных продуктивных сельхозугодий, использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством. Однако в 2016 году специалисты ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» исследовали землю бизнесмена и пришли к выводу, что массив непригоден для сельхозпроизводства.

После внесения изменений в генплан города в 2018 году участок Константина Мавриди был включен в границы станицы Натухаевской.

Земельный массив площадью 218 га, в который входит принадлежащий Константину Мавриди участок, является территорией населенного пункта, в котором создана соответствующая инфраструктура — дороги, улицы, коммуникации, отмечается в решениях судов. Принадлежащая господину Мавриди земля в 2020 году получила наименование — микрорайон Южная Долина (улицы Геннадия Гурьянова и Малоземельца Георгия Никитина).

Тогда же предприниматель принял решение о разделе своей территории на новые участки для строительства индивидуальных жилых домов и последующей их продажи. В результате он стал собственником 211 участков с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

В 2022 году Константин Мавриди обратился в управление архитектуры и градостроительства администрации Новороссийска, чтобы получить документы для начала застройки. Бизнесмену выдали градостроительные планы на участки, в которых было указано, что распоряжением губернатора края (от 30.03.2006 №283-р) его территории включены в перечень особо ценных продуктивных сельхозугодий.

Истец обратился к главе региона с заявлением, в котором просил исключить из этого перечня его земли. В марте прошлого года департамент имущественных отношений края уведомил владельца земли о том, что административного регламента для этого нет, так как «закрепление полномочий по выполнению указанной функции законодательством Краснодарского края не урегулировано».

Суды сочли, что земля бизнесмена не могла быть включена в перечень особо ценных сельхозугодий, так как с принятием изменений в генплан Новороссийска спорную территорию причислили к категории земель населенных пунктов.

«Судом первой инстанции сделан обоснованный вывод, что с момента перевода в категорию земель населенных пунктов спорные земельные участки подлежали исключению из перечня земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в Новороссийске»,— говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Кроме того, по мнению суда, департамент имущественных отношений региона является органом, который предоставляет информацию о землях особо ценных продуктивных сельхозугодий в регионе, поэтому уполномочен на подготовку проектов ненормативных актов об исключении земельных участков из перечня особо ценных сельхозугодий.

Партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков считает, что департаменту будет крайне сложно оспорить судебные акты.

«Нет никаких оснований считать эти земли сельхозугодьями и включать их в перечень земель особо ценных продуктивных сельхозугодий. Оставление таких земель в перечне нарушает права собственника, так как это препятствует их использованию под строительство»,— комментирует господин Кузнечиков.

Представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Радочкина добавила, что, исходя из судебной практики Верховного суда РФ, без отмены документа генплана Новороссийска у органов государственной власти отсутствуют правовые основания для отказа в редактировании перечня особо ценных сельскохозяйственных угодий.

«Ъ-Кубань» направил официальный запрос в департамент имущественных отношений Краснодарского края, к моменту сдачи материала для публикации ответ не получен.

Тат Гаспарян

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