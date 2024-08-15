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Медсканирование таблеток

У сети частных клиник появилось СП с фармпроизводителем

Один из заметных игроков рынка частных медуслуг — «Медскан» и фармпроизводитель «ХимРар» создали совместное предприятие, которое займется исследованиями и продвижением препаратов в России и в дружественных странах, включая Ближний Восток и Африку. У «Медскана» раньше не было проектов в фарминдустрии, но его совладелец «Росатом» может обеспечить «ХимРару» выход на международные рынки, считают эксперты.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Структура фармпроизводителя «ХимРар» ООО ИИХР и АО «Медскан» 8 августа зарегистрировали на паритетных началах совместное предприятие (СП) «Химскан», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Возглавил новую компанию, которая будет специализироваться на оптовой торговле продукцией фармацевтики, Денис Винокуров — директор по международному развитию «ХимРара».

В «ХимРаре» и «Медскане» сообщили “Ъ”, что СП создано «для объединения компетенций в области научно-исследовательской и коммерческой деятельности в России и за рубежом в сфере фармацевтики».

Стороны уточнили, что речь идет о странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. На первом этапе совместный проект будет касаться препаратов, которые есть в портфеле «ХимРара», уточнил Денис Винокуров.

В портфеле группы «ХимРар», созданной в 1990 году профессором Александром Иващенко,— дженерики онкопрепаратов, АРВ-препараты, а также собственные разработки «Элпида» против ВИЧ (на основе молекулы, выкупленной у французской Roche), «Авиандра» для лечения генерализованного тревожного расстройства. Основной владелец ИИХР, являющегося соучредителем СП,— Андрей Иващенко, сын основателя «ХимРара».

«Медскан» в равных долях принадлежит основателю компании Евгению Туголукову и дивизиону «Росатома» «Росатом Технологии здоровья». В группу входят сети частных клиник «Медскан», «Медассист», «Медикал он груп», филиал израильской Hadassah (всего 65 медцентров), сеть лабораторий KDL (431 офис). В 2023 году выручка группы выросла в четыре раза, до 22,4 млрд руб.

В новом СП «Медскан» фактически выступает как центр медицинских компетенций и коммерческое подразделение «Росатома», способное обеспечить выход на международные рынки, считает гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина. На сайте «Росатома» сказано, что продукция и услуги госкорпорации поставляются в более чем 50 стран мира, а офисы представлены в 15 странах.

Среди возможных форматов выхода совместного предприятия «ХимРара» и «Медскана» на рынки других стран Дарья Шубина называет создание клиник и центров ядерной медицины, производство и продажу радиофармпрепаратов и дистрибуцию лекарств.

На сайте «ХимРара» указано, что компания уже поставляет свою продукцию в 40 стран, в том числе Индонезию, страны Латинской Америки и СНГ.

Экспорт лекарств в 2023 году из России сократился на 23%, до $0,99 млрд, сообщал ранее «Фармвестник». Этот показатель снижается с 2022 года, когда Россия прекратила поставлять другим странам вакцину и препараты для профилактики COVID-19. До пандемии, в 2019 году, 77% экспорта лекарств приходилось на страны СНГ, констатирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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В последнее время российские фармпроизводители вновь стали заявлять о планах по наращиванию экспорта. Так, «Фармасинтез» намерен увеличить поставки своей продукции за рубеж в ближайшие два года в пять—десять раз, заявлял ранее исполнительный директор компании Никита Пуния. В 2023 году компания уже начала поставки препаратов в Доминиканскую Республику и прошла регуляторные барьеры для поставок в Сирию и Эквадор. «Р-Фарм» еще до 2022 года планировал вывести свой препарат против ревматоидного артрита олокизумаб в том числе в США и ЕС, вложив около 9 млрд руб. в международные исследования. Сейчас средство помимо России зарегистрировано в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Белоруссии, сообщили “Ъ” в компании.

Экспортное направление развивают единичные российские фармпредприятия, указывает Николай Беспалов. Это, по его словам, связано с тем, что в случае каждой страны приходится разбираться с особенностями законодательства и конкурентной среды.

Полина Гриценко

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