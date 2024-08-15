Электронное и невероятное

В Общественной палате РФ в среду прошел первый вебинар для наблюдателей за процедурой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах. К новому способу волеизъявления прибегает все больше избирателей, поэтому важно, чтобы общественный контроль не отставал от золотого стандарта, подчеркнули общественники. Сам процесс ДЭГ, по уверениям операторов системы, надежно защищен от любого потенциального вмешательства — как внешнего, так и внутреннего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оператор ПТК ДЭГ Дмитрий Кузнецов и сопредседатель координационного совета Общественной палаты по контролю за голосованием Максим Григорьев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Оператор ПТК ДЭГ Дмитрий Кузнецов и сопредседатель координационного совета Общественной палаты по контролю за голосованием Максим Григорьев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отстройкой системы наблюдения за ДЭГ в Общественной палате (ОП) занимаются давно и последовательно, сообщил, открывая вебинар, сопредседатель координационного совета ОП по контролю за голосованием Максим Григорьев. Общественникам важно разъяснить избирателям, как устроена процедура, дабы те не боялись ей пользоваться, пояснил он: «Ведь если ты чему-то не доверяешь, пользоваться этим ты не будешь». И эти усилия, как следовало из слов господина Григорьева, не проходят даром: число пользователей ДЭГ ширится, как и количество регионов, решившихся его внедрить. Поэтому контроль за процедурой ДЭГ важно приблизить к «золотому стандарту наблюдения» за выборами на традиционных участках, подчеркнул общественник.

Далее оператор программно-технического комплекса ДЭГ (используется во всех регионах, кроме Москвы, где применяется собственная платформа) Дмитрий Кузнецов продемонстрировал участникам вебинара процедуру голосования и наблюдения через соответствующие интерфейсы.

По его словам, основной задачей разработчика было в ходе электронного волеизъявления «повторить те процессы, которые применяются на участках».

К примеру, как и на обычных участках, комиссия ДЭГ не знает результатов, пока бюллетени находятся в ящике для голосования (в случае с ДЭГ — пока не собран ключ расшифрования), и убедиться в этом могут наблюдающие за процедурой общественные контролеры. Портал наблюдения за ДЭГ, где отражаются сведения из блокчейна (по сути, цифрового ящика для голосования), работает непрерывно, все действия избирательная комиссия ДЭГ ведет только под камеры, а сама группа наблюдения в любой момент может скачать текущие зашифрованные сведения, продолжил господин Кузнецов. А исходный код и описание системы опубликованы в сети и доступны для изучения техническими специалистами, добавил он.

Наряду с этим возможность убедиться в том, что его голос учтен и хранится в блокчейне, есть и у рядового избирателя, отметил эксперт. По его словам, случаев подделки записей транзакции разработчики не зафиксировали. «Подделать их без доступа к инфраструктуре и не имея при этом доступа к учетной записи избирателя невозможно»,— заверил Дмитрий Кузнецов.

Доступа внутрь учетных записей избирателей у организаторов ДЭГ нет, пояснил господин Кузнецов “Ъ”: «Это была бы серьезная компрометация не только процесса голосования, но и самой инфраструктуры электронного правительства».

Сгенерировать «несуществующие» голоса, создав фейковые учетные записи, не могут ни злоумышленники, ни администраторы проекта, поскольку каждое заявление на ДЭГ обрабатывается через реестр избирателей по месту жительства, указал эксперт: «Для того чтобы создать такие учетные записи, надо создать человека, создать биографию и прописать его в какой-то квартире… Все кончится тем, что вы придете на участок и увидите, что в вашей квартире кто-то прописан».

Григорий Лейба