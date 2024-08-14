Сочинский суд закрепил права на песни Юрия Шатунова за его семьей

Хостинский районный суд Сочи вынес решение в пользу семьи певца Юрия Шатунова, подтвердив за ней исключительные права на 23 музыкальных произведения артиста. Иск был подан вдовой и детьми популярного исполнителя против продюсера Андрея Разина, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По заявлению истцов, в октябре 2019 года Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов (автор песен, основатель и первый руководитель группы «Ласковый май») заключили договор об отчуждении исключительных прав на 23 песни. После смерти Юрия Шатунова в июле 2022 года все права перешли по наследству его вдове и детям.

Продюсер Андрей Разин оспаривал решение, утверждая, что между ним и Сергеем Кузнецовым уже был заключен договор в 1992 году. На основании этого он якобы получил права на 27 музыкальных произведений, включая спорные 23 песни. Оригинал договора господин Разин предоставить суду не смог. Несмотря на отсутствие письменного соглашения, продюсер продолжал распоряжаться произведениями, передавая права на них третьим лицам.

Суд удовлетворил иск семьи Юрия Шатунова, признав за ними исключительные права на музыкальные произведения. В числе песен, перешедших родственникам артиста: «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

Нурий Бзасежев

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