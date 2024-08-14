На Паралимпиаду аккредитованы 85 россиян, 7 проходят проверку

Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки для участия в Играх на 85 спортсменов из 92. 7 человек еще проверяют, сообщил президент ПКР Павел Рожков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждем окончательного решения»,— сказал господин Рожков ТАСС.

В Паралимпийских играх планируется участие 48 легкоатлетов из России, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, 2 триатлонистов и 2 тхэквондистов. Их допустили до соревнований в нейтральном статусе. Россияне не смогут принять участие в открытии и закрытии Игр. Паралимпиада стартует в Париже 28 августа.

О прошедшей Олимпиаде — в материале «Ъ» «Чужое золото поделили поровну».

Леонид Уварчев