Суд в Сочи оставил права на песни Юрия Шатунова за семьей певца

Хостинский районный суд Сочи рассмотрел иск вдовы и детей певца Юрия Шатунова к продюсеру Андрею Разину. Родственники просили признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения артиста, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам истцов, в октябре 2019 года Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов (автор песен, основатель и первый руководитель группы «Ласковый май») заключили договор об отчуждении исключительного права на 23 музыкальных произведения. В июле 2022 года Юрий Шатунов умер, и все права по наследству перешли его вдове, дочери и сыну.

Но продюсер Андрей Разин ведет различные судебные разбирательства, заявляя, что в 1992 году между ним и господином Кузнецовым уже был заключен договор. На его основании продюсер якобы получил права на 27 музыкальных произведений, в число которых входят и 23 спорных. Оригинал договора Андрей Разин предоставить суду не смог, но при этом продолжает распоряжаться спорными произведениями, передавая права на них третьим лицам.

Суд удовлетворил иск семьи Юрия Шатунова и признал за родственниками певца исключительные права на музыкальные произведения. Речь идет о песнях: «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

Татьяна Ручкина

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