«Зениту» хватило минимума

Во втором туре группового этапа «Фонбет» Кубка России сокрушающий всех подряд «Зенит» скромно обыграл «Рубин» — 1:0. ЦСКА одолел «Пари Нижний Новгород» в серии пенальти — 4:2, а в основное время была зафиксирована ничья 1:1. Московское «Динамо» одержало тяжелую волевую победу над одноклубниками из Махачкалы — 2:1. И только «Спартак» разгромил «Крылья Советов» — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голевая передача Артура (№9) на Дмитрия Васильева позволила «Зениту» одержать минимальную победу над «Рубином» в кубковом матче

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Голевая передача Артура (№9) на Дмитрия Васильева позволила «Зениту» одержать минимальную победу над «Рубином» в кубковом матче

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Совсем недавно «Зенит» уже побывал в Казани, и тот матч Российской премьер-лиги закончился для хозяев печально — со счетом 0:4. И сейчас, уже на групповом этапе Кубка страны, наверное, никто не сомневался, что петербуржцы одержат очередную, седьмую победу подряд в нынешнем сезоне с учетом еще и Суперкубка. Только можно было предположить, что на этот раз «Рубин» проиграет не так больно ввиду того, что гости выставят второй состав.

Действительно, из основных футболистов в «старте» у «Зенита» вышли лишь Нино и Клаудинью, тем не менее все равно по именам он выглядел довольно круто и качественно превосходил ротацию «Рубина». Петербуржцы старались строить игру через Клаудинью, а казанцы — пожестче противодействовать ему. После одного такого жесткого отбора на грани фола в единоборстве с бразильцем хозяева создали и первый голевой момент, когда голкипер Денис Адамов не без труда отразил удар Александра Ломовицкого. Пока гости зачастую просто перекатывали мяч, команда Рашида Рахимова вновь совершила опасный набег на владения Адамова, который уже с большим трудом отбился от Дардана Шабанхаджая. «Зенит» же до перерыва так ничего и не накатал, ограничившись лишь подходами к штрафной площади.

По такой игре вполне можно было ожидать и сенсации, но Сергей Семак все-таки расшевелил своих подопечных в раздевалке. Кроме того, сработала его замена Ивана Сергеева на Вильсона Изидора, который сразу обострил ситуацию у ворот Артура Нигматуллина. И в итоге петербуржцы повели 1:0, когда их Артур помог отличиться Дмитрию Васильеву. Казанцы не смирились с подобным развитием событий и до последнего боролись хотя бы за ничью в основное время. Но «Зенит» удержал минимальное преимущество, набрав шесть очков и возглавив группу D.

ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» тоже уже встречались в чемпионате. Тогда армейцы легко выиграли на чужом поле 3:0, а на своем им пришлось отыгрываться после того, как Николоз Кутателадзе классным пасом «шведой» вывел Зе Турбо один на один с Владиславом Торопом, и форвард хладнокровно разобрался с вратарем. В целом нижегородцы много оборонялись и искали шансы в контратаках, но во втором тайме их усилия свел на нет неудержимый Игорь Дивеев. Центральный защитник красно-синих, заколотив уже четыре гола в чемпионате, теперь делает это и в Кубке. Причем «Нижнему» он забил как породистый нападающий, грамотно открывшись под передачу от лицевой линии другого защитника Ильи Агапова и профессионально пробив в одно касание. А кроме Дивеева еще бомбардиров у армейцев не нашлось.

Сыграв вничью 1:1, команды выявили победителя в серии пенальти. Здесь все же сказался более высокий класс москвичей. Тороп парировал удар Кирилла Гоцука, а затем Матео Стаматов угодил в перекладину. Хозяева же били без промахов и взяли верх — 4:2. Кстати, свой 11-метровый реализовал и Дивеев. Правда, с двумя очками ЦСКА пока лишь третий в группе С, уступая «Ахмату» и «Краснодару», даже несмотря на то что у них на матч меньше.

Для «Крыльев Советов» и «Спартака» это также была уже вторая встреча в недавно стартовавшем сезоне. Первая завершилась 3:0 в пользу москвичей, и сейчас они сразу поддушили самарцев, которые в отличие от предыдущей игры выступали дома. Но счет едва не открыли именно хозяева, когда Франко Ороско послал мяч чуть выше перекладины. А потом из еще более убойного положения промазал и спартаковец Кристофер Мартинс. В том эпизоде ему ассистировал Маркиньос, который и сам упустил явный голевой шанс. Если сложить все острые моменты в первом тайме, команды наиграли не на один гол, однако так и не сумели распечатать ворота.

Во второй половине это наконец удалось неутомимому Мартинсу, который перепахал в Самаре все поле вдоль и поперек. Два Даниила — Денисов и Зорин — так доставили мяч до люксембуржца, что ему оставалось лишь перебросить голкипера Ивана Ломаева, с чем полузащитник блестяще справился. А окончательно сломил сопротивление «Крыльев» не менее красивый гол Хесуса Медины, которому Антон Зиньковский выдал пас практически на открытый створ. В самой концовке еще и Зорин огорчил Ломаева, попав в нижний угол из-под защитника. Так что «Спартак» снова обыграл волжан 3:0 и лидирует в группе А с шестью очками. У «Крыльев Советов» по-прежнему ноль баллов.

Вот московское и махачкалинское «Динамо» увиделись друг с другом впервые в сезоне. Были сомнения в том, что они вообще когда-либо пересекались на футбольном поле, но в 2004 году все-таки было дело, и тоже в рамках Кубка России. К слову, после первого тура группового этапа дебютант премьер-лиги опережал бронзового призера на три очка. Вроде бы москвичи на своем стадионе должны были спокойно разбираться с куда менее опытными одноклубниками, тем удивительнее, что к перерыву вели махачкалинцы. Абакар Гаджиев мастерски исполнил сложный штрафной, ведь мяч находился под таким углом, откуда, казалось, прямой удар никак не проходил. Но таким же образом, видимо, думал и вратарь хозяев Андрей Кудравец.

Подопечные Марцела Лички восстановили равенство с пенальти, назначенного за неумышленную игру рукой защитника гостей Валентина Пальцева. Хорхе Карраскаль уверенно пробил с «точки». А Ярослав Гладышев на грани офсайда замкнул прострел Дмитрия Скопинцева, и система VAR утвердила его на первый взгляд спорный гол. Москвичи победили в динамовском дерби 2:1 и с тремя очками поднялись на второе место в группе А. Махачкалинцы по результату личной встречи соответственно опустились на третье.

Александр Ильин