Еще двум территориям в Сочи планируют присвоить особый охранный статус

В Сочи число особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения планируют увеличить до 11. Как сообщает пресс-служба мэрии, особый охранный статус планируют придать роще в Чемитоквадже и лесопарку в Раздольном.

Площадь существующих ООПТ в Сочи составляет 27,9 гектара. По инициативе кубанского экспертного совета по ООПТ на курорте разработали дорожные карты по формированию новых территорий для придания им особого охранного статуса. Как отметил глава города Андрей Прошунин, меры принимаются для сохранения существующих лесов.

«Стратегия защиты уникальной субтропической природы городского округа закреплена в Генеральном плане, сохраняем этот вектор и при разработке новых Правил землепользования и застройки»,— отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

Власти Сочи сейчас рассматривают 59 природных территорий, предложенных для создания на них ООПТ местного значения. В перечень включены участки лесных массивов, лесопарки, парковые территории и скверы во всех районах курорта. Особый охранный статус территорий запрещает менять на них исторически сложившийся природный ландшафт, снижать или уничтожать экологические, эстетические и рекреационные качества территории.

Татьяна Ручкина

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