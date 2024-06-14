Раку подбирают профессии

Минздрав предлагает расширить существующий в РФ список профессиональных болезней, внеся в него онкологические. Действующий российский перечень профзаболеваний «профессионального» рака практически не учитывает — в отличие от других стран, что, по мнению ведомства, не соответствует реальному положению вещей. Если обновленный перечень будет принят, статистика профессиональной заболеваемости в РФ может стать в разы хуже, платежи компаний в Соцфонд вырастут за счет необходимости страхования новых рисков, а система социального страхования возьмет на себя часть нагрузки по лечению онкозаболеваний, которая сейчас ложится на обязательное медстрахование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минздрав планирует обновить список профессиональных заболеваний и факторов, которые их вызывают,— в частности, впервые включив в него онкологические болезни. Проект постановления правительства об этом ведомство опубликовало на regulation.gov.ru на этой неделе. Напомним, профессиональное заболевание в РФ в понимании ФЗ-125 «Об обязательном социальном страховании…» — хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности. Поскольку такая ситуация считается страховым случаем, работодатели ежемесячно перечисляют в бюджет Соцфонда страховые взносы по ставке от 0,2% до 8,5% выплат сотрудникам. Тариф зависит от класса вредности и опасности конкретного рабочего места, присвоенного в ходе его спецоценки. В 2023 году такие взносы превысили 2 трлн руб.

По данным Роспотребнадзора, в 2022 году в РФ было зафиксировано 4,3 тыс. случаев профзаболеваний у 3,5 тыс. человек — почти в два раза меньше, чем в 2013 году (с него ведомство ведет сопоставимую статистику).

В пересчете на 10 тыс. работающих уровень профзаболеваемости в 2023 году составил один случай — на 0,09 меньше, чем в 2021 году, и на 0,79 ниже, чем в 2013-м. Абсолютное большинство профзаболеваний (81%) зафиксировано у мужчин, чаще всего — в возрастной группе от 50 до 59 лет (43% случаев). Самые распространенные причины — физические факторы (шумы, вибрация), на них приходится почти половина всех случаев (47%), физические перегрузки и перенапряжение органов и систем организма (21%), вредные химические факторы (18%, но их доля выросла по сравнению с 2021 годом в 2,2 раза).

В перспективе, впрочем, эта картина изменится. Как отмечает Минздрав в пояснительной записке к проекту постановления, «в условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным». Ранее главный профилактолог Минздрава Игорь Бухтияров прямо заявлял, что в России «профессиональная» онкология недодиагностирована: ежегодно выявляется не более 20 таких случаев, хотя по косвенным признакам их число должно доходить до 10–12 тыс. в год (см. “Ъ” от 9 сентября 2021 года).

Минздрав предлагает добавить к перечню факторов, вызывающих профессиональные заболевания, 43 фактора, ведущие к заболеваниям раком, в том числе солнечное излучение (может вызывать базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому), сажа (вызывает рак кожи и рак легких), древесная пыль (приводит к новообразованиям полости носа, околоносовых пазух и носоглотки), а также выхлопы и дизельное топливо (негативно влияют на легкие).

Расширение перечня вредных факторов — правильный шаг, он приведет к появлению новых требований к рабочим местам, считает председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук. «Поскольку именно по результатам спецоценки для работодателей устанавливается тариф страховых взносов, теперь у них будет новый стимул улучшать условия труда»,— говорит он. Впрочем, как отмечают предприятия, они работают над этим уже сейчас. Так, например, по словам главы службы медицинской безопасности СИБУРа Анны Тумасьевой, компания стремится «минимизировать эффекты влияния на сотрудников любых вредных и опасных факторов, в том числе не являющихся типовыми для нефтегазохимической отрасли». «Мы регулярно обновляем средства индивидуальной защиты, реализуем комплексные программы повышения автоматизации и цифровизации производственных процессов на предприятиях компании, проводим регулярные медосмотры»,— подчеркнула она. «Онкологические риски не относятся к числу основных на промплощадках "Северстали", однако это значительный фактор риска в целом, поэтому мы добавили в программу ДМС в качестве одной из опций на выбор высокотехнологичную медицинскую помощь для лечения некоторых видов онкозаболеваний»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

«Предложение Минздрава, безусловно, верное, но как воплотить его на практике? Онкологические заболевания развиваются много лет, и определить, какой именно из вредных факторов и у какого из работодателей ответственен за заболевание, будет непросто»,— отмечает глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов. С другой стороны, рост выплат работодателей на страхование новых онкологических рисков и последующее увеличение расходов Соцфонда на борьбу с «профессиональной» онкологией могут снять часть нагрузки с системы обязательного медицинского страхования, в которой лечение таких заболеваний оплачивается не работодателями, а взносами самих работников.

Анастасия Мануйлова