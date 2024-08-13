Меньше, но дороже

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в июле продолжил снижаться — показатель оказался минимальным с августа 2023 года, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА). Однако выручка от поставок из РФ при этом выросла — из-за роста цен на нефть и сжатия дисконтов на ее российские сорта. Между тем, по прогнозу МЭА, в дефиците рынок будет находиться еще один квартал, затем предложение нефти начнет превышать спрос. На мировые цены сейчас действуют самые разные факторы — от снижения потребления нефти в Китае до геополитических рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в июле сократился на 280 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,4 млн б/с. Это самый низкий месячный уровень почти за год — с августа 2023 года, следует из июльского отчета МЭА. Упали в первую очередь поставки нефти (они оказались на 290 тыс. б/с ниже, чем в июне этого года, и составили 4,8 млн б/с — это на 190 тыс. б/с меньше, чем год назад). Объем экспорта нефтепродуктов за месяц не изменился, но его уровень — 2,65 млн б/с — был на 300 тыс. б/с меньшим, чем год назад.

Доходы РФ от экспорта при этом выросли как по нефти, так и по продуктам ее переработки — суммарно на $880 млн, до $17,12 млрд.

Средний дисконт на российскую нефть, по данным МЭА, снизился с $12,07 за баррель в июне до $10,58 за баррель в июле (на Urals эти дисконты выше, на сорт ESPO — существенно ниже, дисконт к дубайскому сорту также сокращался). Средняя цена на Urals за июль выросла до $72 за баррель. Этот рост способен повлиять на курс рубля — вместе с другими факторами (это, в частности, сложности с проведением расчетов, влияющие на импорт, и поступления валютной выручки от экспорта).

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Из страновой разбивки МЭА следует, что месячный экспорт РФ в Китай остался на уровне 2,2 млн б/с, экспорт в Индию снизился с 2,2 млн до 1,4 млн б/с (эти данные, однако, подвержены сильным пересмотрам после разгрузки судов в портах — на момент выпуска отчета агентства поставки в эквиваленте 1,1 млн б/с еще находились в море — без определенного порта назначения). Запрет Украины на транзит нефти через ее территорию, судя по данным МЭА, пока не повлиял на его общий объем — суммарные поставки РФ по трубопроводам и железной дороге остались на уровне 1,48 млн б/с.

Что касается глобального рынка, то в МЭА указывают, что на нефтяные цены сейчас влияет сочетание факторов. С одной стороны, это опасения за состояние мировой экономики, с другой — геополитические риски.

Прирост мирового спроса в этом и следующем году, как ожидается, не превысит 1 млн б/с ежегодно (это почти в два раза ниже, чем год назад, у ОПЕК прогноз существенно более оптимистичный, см. “Ъ” за 13 августа). Пока предложение нефти едва поспевает за высоким летним спросом — на фоне дефицита глобальные запасы нефти сокращаются, но баланс может измениться в начале следующего года, когда, по ожиданиям МЭА, произойдет заметный рост запасов.

Меняются и драйверы спроса — основной прирост в этом году обеспечит Китай, но его влияние снижается вслед за сокращением объемов потребления нефти — они падают уже третий месяц подряд на фоне более низкой активности в промышленном секторе, в том числе — в нефтехимии (PMI указывает на сохранение этой тенденции — значение индекса остается ниже планки в 50 пунктов). К более слабому спросу ведет и торможение стройки в КНР (это опосредованно влияет на объемы промвыпуска), а также быстрый рост доли автомобилей на альтернативных источниках энергии.

Перевод части грузовиков на газ также снижает спрос на топливо — его пик, вероятно, был пройден в 2021 или 2022 году, предполагают в МЭА.

Из-за всего этого в июле суммарный импорт нефти Китаем снизился до самого низкого уровня с сентября 2022 года, когда еще действовали жесткие ковидные ограничения. За второй квартал спрос снизился на 110 тыс. год к году — это на 560 тыс. б/с меньше, чем ожидалось в начале года. За счет некоторого улучшения спроса во втором полугодии прирост по году может составить 300 тыс. б/с, в следующем году ожидается сопоставимое увеличение потребления — на 330 тыс. б/с, до 17,1 млн б/с.

В Индии, сообщает МЭА, спрос на нефть в июле был на 370 тыс. б/с выше, чем год назад,— хотя сейчас из-за сезонности спрос находится на низком уровне. В целом по году ожидается прирост на 220 тыс. б/с в этом и следующем годах — это будет означать увеличение потребления до 5,9 млн б/с. Спрос в развитых странах также растет — это касается, в частности, США. В целом потребление в странах ОЭСР во втором квартале выросло на 190 тыс. б/с после сокращения на 300 тыс. б/с в первом.

Татьяна Едовина