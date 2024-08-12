Несносная практика

Суд в Сочи удовлетворил заявление прокуратуры о взыскании с самовольных застройщиков в бюджет города более 1,2 млрд руб. расходов, понесенных на возведение социальных объектов. Это новая практика, которую надзорное ведомство пробует ввести на курорте для восстановления ущерба, нанесенного незаконной застройкой. Юристы разошлись во мнениях о ее легитимности. Одни отмечают, что такая мера лучше, чем снос. Другие настаивают на том, что она не верна, потому что закон не предусматривает в подобных случаях ничего, кроме сноса, кроме того, строительство школ и детсадов — обязанность муниципалитета, а расходы на их создание нельзя считать убытком.

Взыскание убытков с недобросовестных застройщиков на строительство соцобъектов — новая практика, которая пока применяется только в Сочи

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Центральный суд Сочи взыскал по заявлению прокуратуры города с застройщиков самостроев в бюджет курорта более 1,2 млрд руб. расходов, понесенных на возведение одной школы и одного детского сада. Более полутора десятков недобросовестных застройщиков в нарушение закона возвели многоквартирные жилые дома вместо индивидуальных. Это привело к кратному увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру и причинению убытка местному бюджету, который вынужден нести расходы на строительство соцобъектов. С целью обеспечения исполнения решения суда недвижимое и движимое имущество ответчиков арестовано. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как следует из данных картотеки инстанции, ответчиками по делу выступили ООО «Грандпарк», ООО «Инвест» и еще 16 физических лиц. Решение по делу принято в начале августа, но пока оно не опубликовано.

В надзорном ведомстве «Ъ-Кубань» уточнили, что взыскание убытков на строительство соцобъектов, необходимых для решения проблем, порожденных узаконенными самостроями,— новая практика, которая начинает вводиться пока только в Сочи. В данном случае ответчики, по информации прокуратуры, незаконно возвели 23 многоквартирных дома в разных районах города. При этом власти еще не успели закрыть вызванную самовольным строительством потребность в школах и детсадах.

Сочинский юрист Екатерина Горшенина считает, что применение такого механизма, как взыскание расходов на строительство инфраструктуры, является более предпочтительным, чем снос самостроев. Это, по ее словам, позволяет защитить жертв незаконного строительства и не плодить обманутых дольщиков. Тем более обязывать недобросовестных девелоперов участвовать в обеспечении города инфраструктурой следует, если, например, ранее эти самострои были узаконены в судах. «Вместе с тем нельзя снимать ответственность и с органов местного самоуправления, а также правоохранителей, которые допустили возведение самоволок и нарушение градостроительных планов муниципалитета. Пока же они остаются как бы с краю. То есть сейчас мы имеем дело не с пресечением незаконной застройки, а с реагированием на ее последствия»,— отмечает она.

Представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Радочкина считает такую практику легитимной, потому что недобросовестные застройщики, осуществляющие самовольное возведение многоквартирных жилых домов без заключения договоров о КРТ, не несут обязательств о строительстве социнфраструктуры, предусматриваемых такими соглашениями, наравне с добросовестными застройщиками. «Полагаю, этот подход вполне обоснованно закрепится в судебной практике. Но тут есть узкое место. Обычно недобросовестные застройщики — это не крупные компании, а подобие товарищества, объединившего средства нескольких предпринимателей для начала стройки и впоследствии привлекшего деньги граждан. Взыскание убытков с них может привести к их банкротству»,— поясняет госпожа Радочкина.

Краснодарский адвокат Александр Якимович, напротив, считает, что никаких мер, кроме связанных со сносом самостроев и приведением участков в порядок, российский закон не предусматривает. При этом самовольный застройщик так же защищен от произвола, как и муниципалитет, говорит он. «Мне понятно желание чиновников уменьшить расходы бюджета. Но закон не относит расходы на создание объектов социальной инфраструктуры к убыткам или к ущербу для бюджета. Не говоря о том, что в результате строительства появляются сами объекты как имущество, имеющее стоимость, то есть возникают не убытки, а доходы бюджета. Так что сама идея считать увеличение количества имущества на балансе муниципалитета убытком и незаконна, и нелогична»,— говорит адвокат.

Также он отмечает, что строительство социнфраструктуры — обязанность муниципалитета, и детсад и школу для детей, которые въехали в самовольно построенные дома, все равно нужно было бы построить.

«Такая постановка вопроса открывает дорогу к чудовищной практике — признавать расходы, которые муниципалитеты обязаны нести в интересах населения, якобы убытками, которые еще и должен возместить самовольный застройщик. Не говоря о том, что создание этого самостроя было невозможно без участия или бездействия властей, которые обязаны были его пресечь намного раньше, чем закончилось строительство детсада или школы»,— добавляет адвокат.

Михаил Волкодав

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