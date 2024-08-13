Электрокары тянут каучук

Рост продаж электромобилей, шины на которых изнашиваются быстрее, приведет к повышенному спросу на материал для производства покрышек — синтетические каучуки. К 2034 году их глобальное потребление может увеличиться почти на 20%, до 16,8 млн тонн. Это позволит российским компаниям, занимающим около 10% мирового рынка синтетических каучуков, нарастить выпуск и экспорт, несмотря на западные санкции, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на синтетический каучук в мире к 2034 году может увеличиться на 19,5%, до 16,8 млн тонн, говорится в исследовании аналитического центра (АЦ) ТЭК. Оборот мирового рынка синтетического каучука там оценивают в $22,55 млрд по итогам 2022 года. Ежегодно продажи материала будут расти в среднем на 4,8% в год до 2034 года, ожидают аналитики.

Основным фактором, стимулирующим потребление синтетического каучука, останется рынок шин и других изделий для автопрома. А ключевую роль в формировании спроса будет играть сектор электромобилей, говорится в обзоре АЦ ТЭК.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), которые приводят аналитики, в 2023 году продажи электромобилей в мире выросли на 35%, почти до 14 млн штук. Доля таких машин на глобальном авторынке достигла 18%. В 2024 году продажи электрокаров могут достичь 17 млн штук. Агентство прогнозирует и дальнейший рост сегмента, отмечая, что в Китае к 2030 году почти каждый третий автомобиль на дорогах будет электрическим, прогнозируют в IEA.

Как поясняется в исследовании АЦ ТЭК, шины на электрокарах изнашиваются примерно в два раза быстрее, чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. В частности, больший вес электромобилей, аккумулятор в которых в среднем весит около 453,6 кг, увеличивает износ шин примерно на 20%. Кроме того, на шинах сказываются чрезмерное трение из-за практически мгновенного крутящего момента, а также торможение, когда автомобиль замедляется моментально, что создает усилие в обратном направлении.

Оборот глобального рынка шин для электромобилей увеличится с $15,6 млрд в 2022 году до $46,2 млрд в 2027 году, говорится в исследовании АЦ ТЭК.

Совокупный годовой темп роста продаж шин для электромобилей за этот период будет на уровне 24,3%, подсчитали эксперты.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting подтверждает, что из-за большего веса электромобилей покрышки на них могут быстрее изнашиваться, что формирует дополнительный спрос на шины и, как следствие, на каучуки. Он ожидает продолжения роста продаж электромобилей и в России в частности, учитывая сколько усилий направлено на увеличение их доли в парке.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов отмечает, что увеличение потребности в синтетических каучуках может означать хорошие перспективы по наращиванию производства и экспорта этой продукции из РФ на мировой рынок даже в условиях разрыва торговых отношений в нефтехимии с ЕС. С 1 июля вступили в силу ограничения на ввоз синтетического каучука и технического углерода из России в ЕС, закрепленные в десятом пакете санкций.

Господин Котов напоминает, что РФ традиционно выступает одним из крупнейших поставщиков синтетических каучуков в мире. Объем глобального производства на данный момент — 13 млн тонн, из которых Россия в прошлом году выпустила почти 10% от этого объема — 1,2 млн тонн, говорит он. В 2023 году, по словам аналитика, РФ экспортировала 770 тыс. тонн синтетических каучуков против 1,1 млн тонн в 2021 году, до введения санкций. В первой половине 2024 года производство синтетических каучуков в РФ сократилось на 0,5%, до 717,5 тыс. тонн, по данным Росстата. Общие мощности локальных компаний оцениваются в 1,8 млн тонн. Крупнейший производитель — СИБУР.

5,47 миллиона тонн составил объем производства полимеров в РФ в первой половине 2024 года, по данным Росстата.

На фоне санкций ЕС производители переориентируются на азиатское направление и внутренний рынок, где спрос на синтетические каучуки растет на фоне сложностей с закупкой натурального, отмечают собеседники “Ъ”. Так, СИБУР в июне договорился с производителем шин «Кордиантом» о замещении в рецептуре шин натурального каучука на синтетический.

Ольга Мордюшенко, Ольга Никитина