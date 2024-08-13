Нечастная доля

Верховный суд РФ (ВС) не разрешил совладельцу ООО выкупить по преимущественному праву лишь часть доли другого участника, что позволяло получить контроль над юрлицом за небольшую цену. Причем устав ООО разрешал частичный выкуп, и нижестоящие суды одобрили такую сделку. Но ВС признал, что оферта о продаже всей доли предполагает ее полное принятие, а согласие покупателя приобрести лишь часть пакета требует отдельного согласия на это продавца, которого не было. Юристы отмечают, что условия устава не могут дискриминировать одного из совладельцев по отношению к другим, а стоимость доли должна учитывать надбавку за контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

ВС рассмотрел дело о частичном выкупе доли в ООО по преимущественному праву ради получения контроля над компанией. Спор возник между бывшими супругами Шеховыми. В 2015 году Павел Шехов основал ООО «Топ Авиа Стандарт», став единственным участником юрлица с уставным капиталом 10 тыс. руб. На момент учреждения компании и вплоть до 2019 года он состоял в браке с Татьяной Шеховой. В 2021-м экс-супруги разделили совместно нажитое имущество, суд оставил за каждым по 50% в ООО.

В 2022 году Татьяна Шехова уведомила «Топ Авиа Стандарт» о намерении продать всю принадлежащую ей долю третьему лицу за 22,3 млн руб. У Павла было преимущественное право покупки, но он решил воспользоваться им лишь в части 0,1%, что давало ему контроль над компанией. Он перечислил бывшей жене 44,6 тыс. руб. При этом господин Шехов сослался на устав ООО, который позволял участникам «воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли». Татьяну Шехову такой вариант продажи не устроил, и она не явилась к нотариусу для удостоверения договора.

Тяжба за контроль

После этого корпоративный конфликт перешел в судебную плоскость. Павел Шехов потребовал признать заключенным договор о продаже 0,1%, ссылаясь на уклонение продавца от его нотариального удостоверения. Госпожа Шехова подала встречный иск о незаключении сделки, поскольку ее воля «была направлена на продажу всей доли, а не ее части». Не согласилась она и с предложенной стоимостью пакета в 0,1%, дающего контроль над компанией.

Арбитражные суды трех инстанций поддержали доводы покупателя части доли, так как устав ООО допускал такой вариант выкупа. Кроме того, суды посчитали верным расчет стоимости доли в 0,1% и признали обязанность по ее оплате исполненной. Татьяна Шехова обжаловала эти акты в ВС, заявляя в том числе о злоупотреблении правом со стороны покупателя. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих судов.

Из опубликованного 10 августа определения ВС следует, что «акцепт (согласие принять оферту.— “Ъ”) должен быть полным и безоговорочным», согласно ст. 438 Гражданского кодекса РФ.

«Акцепт должен прямо выражать согласие лица на заключение договора на предложенных в оферте условиях», а если ответ содержит иные условия, его следует считать «новой офертой», подчеркнула коллегия. Условие устава ООО, допускающее выкуп лишь части доли, не означает, что именно покупатель, а не продавец по своему усмотрению определяет условия продажи доли, то есть право на частичный выкуп «не может пониматься буквально без учета существа законодательного регулирования и интереса другой стороны», объяснил ВС.

Таким образом, резюмируется в решении экономколлегии, преимущественное право покупки доли «не может выступать средством ущемления прав участников».

Поскольку Татьяна Шехова направила в адрес второго участника ООО оферту о продаже всей принадлежащей ей доли, ответ покупателя о покупке части доли является новой офертой, которая продавцом акцептована не была.

Кроме того, коллегия отметила, что стоимость доли в 0,1%, дающей «право контроля над обществом», нельзя определять «путем простой арифметической пропорции», поскольку это лишает второго совладельца права «на получение справедливой стоимости» всей его доли, что «противоречит сути товарищеского соглашения участников общества». В итоге ВС направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который должен учесть эти разъяснения.

Нельзя дискриминировать продавца

По сути, ВС рассмотрел вопрос о том, как юридически правильно разойтись с партнером по ООО, отмечает адвокат КА «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Павел Коновалов. Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков рассказывает, что «такие споры возникают довольно часто», причем зачастую «конфликты имеют место именно в случаях равного распределения долей, когда доля перешла к участнику по наследству или в результате раздела общего имущества супругов».

По логике нижестоящих судов получается, что приобретатель вправе сам определить стоимость и объем приобретаемого имущества, не интересуясь намерениями продавца, говорит гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш: «Проще говоря, это было бы равносильно приобретению 1 кв. м земли аккурат у самой двери в ответ на предложение о приобретении садового участка с домом или покупке автомобильного двигателя в ответ на оферту о приобретении автомобиля целиком. Очевидно, что без согласия продавца это невозможно». С ней согласен и господин Коновалов: «Устав компании не должен ставить одного из участников в полную зависимость от воли другого».

При этом юрист отмечает, что ВС не дал оценку действиям покупателя на предмет злоупотребления правом, «хотя данный вопрос напрашивался в этом деле».

Советник Birch Legal Антон Сироткин напоминает, что изначально преимущественное право покупки направлено на недопуск в компанию нового участника и распределение долей в ООО между старыми владельцами. Однако условие устава о частичном выкупе, очевидно, «не позволяет "закрыть" общество от прихода нового участника», а дает возможность прежним совладельцам нарастить свой пакет, «одновременно дискриминируя продавца доли», поясняет господин Сироткин. Юрист АБ КИАП Александр Варчук добавляет, что после частичного выкупа доли по преимущественному праву третье лицо, планирующее стать совладельцем ООО, «может утратить интерес к сделке или потребовать уменьшения цены», поскольку получит права миноритария, а «не зайдет в компанию на паритетных началах».

Он также считает важным, что ВС признал ошибочным простой арифметический расчет стоимости 0,1-процентной доли исходя из цены всего пакета. «Такой расчет не учитывает цену получения контроля над обществом, за который бизнесмены часто готовы очень дорого заплатить»,— говорит и господин Коновалов, уточняя, что у оценщиков есть несколько механизмов определения надбавки за контроль. В итоге, по мнению господина Рыжакова, позиция ВС «позволит укрепить в практике справедливый порядок расчета цены доли участника корпорации и исключить дисбаланс при реализации преимущественного права в ситуации, когда акцептуется покупка части доли в уставном капитале».

Ян Назаренко, Анна Занина