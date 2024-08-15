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Коммерсантъ FM
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Агент слияния

Ксения Дементьева о нюансах объединения активов группы ВТБ

В среду, 14 августа, ВТБ (MOEX: VTBR) сообщил о том, что Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по присоединению Почта-банка к ВТБ, которое запланировано на 2026 год. «Я согласовал и с президентом, и с правительством дальнейшие действия — в 2026 году планируем присоединить Почта-банк, сохранив сеть как она есть в отделениях почты, но бренд ВТБ»,— цитирует ТАСС слова главы ВТБ Андрея Костина.

Ксения Дементьева

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Другой банк группы — «Открытие» будет присоединен к БМ-банку (бывшему Банку Москвы) в «январские праздники», а затем уже БМ-банк вместе с Саровбизнесбанком присоединится к ВТБ в майские праздники 2025 года. Планируется также, что другой дочерний банк ВТБ — РНКБ (занимает 80% банковского рынка в Крыму, по данным ВТБ) будет присоединен к ВТБ в мае 2025 года.

Таким образом, если всем этим планам суждено будет сбыться, уже через пару лет ВТБ станет единым банком — вместо банков в составе группы останутся только структуры за рубежом, хотя их число с учетом геополитической обстановки как раз может вырасти.

Но даже после всех этих внутрироссийских слияний, по подсчетам “Ъ”, ВТБ так и не догонит своего вечного конкурента — Сбербанк: хотя активы ВТБ за счет M&A вырастут более чем на 9 трлн руб., до 30 трлн руб., у Сбербанка их уже сейчас более чем на 50 трлн руб.

Собеседники “Ъ” на банковском рынке не согласны, что сливать все активы в один банк — правильная стратегия. Напротив, многие из них уверены, что именно сейчас стоит разложить яйца по разным корзинам. Так можно и от санкций подстраховаться, и риски диверсифицировать, и по балансам «дочек» грамотно распределить нагрузку.

Тем более что балансы выдержат: все «дочки» ВТБ прибыльны. Банк «Открытие» принес первом полугодии 2024 года чистую прибыль 32 млрд руб., РНКБ — 8,4 млрд руб. Почта-банк обеспечил символические 245 млн руб.

И даже, казалось бы, самый проблемный банк группы, перешедший в нее в рамках процедуры многомиллиардной санации, БМ-банк заработал по итогам полугодия 22,6 млрд руб. БМ-банк существует в группе более десяти лет и нередко помогает ей в нужные моменты в насущных вопросах, таких как выкуп облигаций или разгрузка баланса от проблемных долгов. Так что, возможно, над целесообразностью утраты его как отдельного юрлица в ВТБ еще подумают, невзирая на перспективы приписать к активам банка ВТБ лишние миллиарды рублей.

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