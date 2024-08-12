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Диана Шнайдер добралась до двадцатки

Самая прогрессирующая теннисистка сезона обновила личный рейтинговый рекорд

Двадцатилетняя россиянка Диана Шнайдер продолжила свою серию успешных выступлений. Дойдя до полуфинала Nation Bank Open, завершившегося в Торонто турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 c призовым фондом $3,2 млн, обладательница трех одиночных титулов и серебряная медалистка парижской Олимпиады в парном разряде впервые поднялась на 20-е место в мировом одиночном рейтинге.

Начав нынешний сезон на 97-м месте в мировом рейтинге, Диана Шнайдер всего за семь с половиной месяцев вошла в первую двадцатку

Начав нынешний сезон на 97-м месте в мировом рейтинге, Диана Шнайдер всего за семь с половиной месяцев вошла в первую двадцатку

Фото: Mert Alper Dervis / Anadolu / Getty Images

Начав нынешний сезон на 97-м месте в мировом рейтинге, Диана Шнайдер всего за семь с половиной месяцев вошла в первую двадцатку

Фото: Mert Alper Dervis / Anadolu / Getty Images

Успехи в режиме нон-стоп становятся для Дианы Шнайдер привычным делом. 29 июня она выиграла травяной турнир в немецком Бад-Хомбурге, 5 июля впервые сыграла в третьем круге Wimbledon, 21 июля взяла титул на грунтовом состязании в Будапеште, 4 августа в Париже вместе с Миррой Андреевой едва не выиграла золото Олимпиады, а 11 августа в Торонто, через пару дней после победы над второй ракеткой мира американкой Коко Гауфф, приняла участие в полуфинале состязания категории 1000, чего ранее тоже никогда не делала. В итоге 12 августа 20-летняя россиянка дебютирует в топ-20 мирового рейтинга, где, кстати, моложе нее никого нет.

За восемь месяцев, прошедших с начала года, она поднялась в классификации WTA c 97-й позиции сразу на 77 мест. Из теннисисток, которые входят в первую двадцатку, подобного прогресса в нынешнем сезоне больше никто не добивался.

Взлет яркий и эффектный, хотя определенные предпосылки к нему просматривались еще в прошлом сезоне, по ходу которого в январе Шнайдер прошла квалификацию и один круг Открытого чемпионата Австралии, в июле и октябре записала на свой счет полуфиналы небольших состязаний категории 250 в Гамбурге и Наньчане, а в сентябре сыграла свой дебютный финал на турнире категории 500 в Нинбо. Поэтому первый титул, завоеванный россиянкой в начале февраля этого года в таиландском Хуахине, не слишком удивил — в отличие от успехов последних недель.

По мнению олимпийской чемпионки 2016 года в парном разряде Елены Весниной, которая недавно в дуэте со Шнайдер играла на двух травяных турнирах, причин у резкого подъема молодой теннисистки несколько. «Прежде всего Диана прибавила в передвижении по корту. Она стала быстрее, выносливее и поэтому вытягивает трехсетовые матчи,— сказала “Ъ” Елена Веснина.—

Также не следует забывать, что Диана — левша с очень плотным форхендом (в данном случае — ударом слева.— “Ъ”), и это неудобно соперницам. Она может выбивать их с корта мощными косыми ударами, а может сыграть не очень сильно, но по месту».

Важным фактором, способствовавшим прорыву Дианы Шнайдер, стало сотрудничество с новым тренером — Игорем Андреевым, который приступил к работе с ней после Roland Garros. Возглавив шесть лет назад женскую сборную России и приведя ее к победе в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году, Андреев затем долго работал с Анастасией Потаповой и постепенно вырос в классного специалиста по женскому теннису.

«Тандем с Андреевым, конечно, придает Шнайдер дополнительную уверенность, и неудивительно, что она вытаскивает немало матчей, в которых поначалу отстает,— считает Елена Веснина.— Игорь хорошо знает специфику работы с женщинами, знает, как можно успокоить Диану во время игры, когда ей требуются четкие указания. Чтобы продолжать движение вверх, Шнайдер требуется много работать, в том числе над подачей, которая не всегда отличается остротой. Но я не удивлюсь, если через некоторое время, а возможно, даже в этом году, мы увидим ее в первой десятке».

Из Канады Диана Шнайдер отправилась в Цинциннати (США), где 12 августа начинается очередной турнир WTA категории 1000. Там в первом круге россиянка встретится со специалисткой парного разряда китаянкой Чжан Шуай, а победительница этого противостояния сыграет с серебряным призером Олимпиады хорваткой Донной Векич. В случае продолжения своих успехов Шнайдер даже сможет побороться за путевку на итоговый турнир WTA, который пройдет в ноябре в Эр-Рияде. Правда, пока на ее счету в нынешнем сезоне чуть более 1800 очков. Это 18-й показатель, а для гарантированного финиша в первой десятке нужно иметь порядка 4000 баллов. Из россиянок в этой классификации выше Шнайдер находятся две спортсменки — Дарья Касаткина и Анна Калинская, занимающие соответственно 11-е и 12-е места.

Евгений Федяков

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