Легкая атлетика финиширует в МОК

Главная интрига, касающаяся олимпийского движения, в ближайшие месяцы будет связана с выборами нового президента Международного олимпийского комитета (МОК). Томас Бах уже подтвердил, что парижская Олимпиада стала последней для него в этом статусе. Пока известен лишь один кандидат на роль его преемника. Себастьян Коу, глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), которая в этом году уже нарушила один из принципов МОК, решив выплачивать олимпийским чемпионам призовые, дал понять, что рассматривает вариант с участием в мартовских выборах 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу (слева) на данный момент выглядит наиболее вероятным преемником Томаса Баха на посту президента МОК

Фото: Phil Noble, Reuters Глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу (слева) на данный момент выглядит наиболее вероятным преемником Томаса Баха на посту президента МОК

Фото: Phil Noble, Reuters

Одна из самых интересных новостей последних часов завершившейся воскресенье парижской Олимпиады не имела к ней непосредственного отношения. Речь о заявлении президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха по поводу своего будущего. Господин Бах сообщил, что точно не будет участвовать в очередных президентских выборах, которые пройдут в марте будущего года.

«Новые времена требуют новых лидеров»,— пояснил 70-летний Томас Бах.

На самом деле эти его слова уничтожили довольно любопытную интригу. Занявший ключевой пост в МОК в 2013 году Томас Бах в соответствии с Олимпийской хартией, ограничивающей президентский мандат 12-летним периодом, формально не имел права выставлять свою кандидатуру на выборах 2025 года. Однако минувшей осенью возникла инициативная группа, составленная из его сторонников, настаивавшая на продлении полномочий немецкого функционера с помощью внесения поправок в хартию. Причем подобный сценарий различным источникам казался весьма вероятным, учитывая популярность господина Баха внутри головной спортивной организации.

Зато его парижское признание привело к появлению интриги новой. Она связана с выбором преемника Томаса Баха.

Правда, именно в данный момент достаточно внятно о своем желании баллотироваться высказался лишь один человек. Перед закрытием Олимпиады, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможного участия в мартовских выборах, президент Международной федерации легкой атлетики британец Себастьян Коу отметил, что «всегда говорил о том, что, если возникнет возможность», он «серьезно ее рассмотрит». Господин Коу подтвердил, что «возможность возникла». А британские медиаресурсы, такие как BBC и The Guardian, интерпретировали его заявление как «ясный сигнал» насчет готовности бороться за президентскую должность в МОК.

Впрочем, такие сигналы Себастьян Коу, которому 67 и который World Athletics, входящую в число крупнейших спортивных федераций, возглавил еще в 2015 году, в действительности подавал и до этого. Наиболее громкий прозвучал в апреле. Тогда World Athletics стала, по сути, первой спортивной федерацией, признавшей коммерческий характер Олимпийских игр, анонсировав беспрецедентные выплаты победителям Олимпиады в Париже призовых в размере $50 тыс. Ход очень походил на агрессивный старт предвыборной кампании, стремление сразу показать настрой на реформы, на которые не решался Томас Бах.

Помимо этого, уже во время нынешней Олимпиады Себастьян Коу дал понять, что недоволен подходом МОК к решению проблемы участия в боксерском турнире алжирской и тайваньской спортсменок Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила от своих соревнований на основании гендерных тестов. Обе в итоге завоевали в Париже золотые награды. По мнению господина Коу, политика МОК в их отношении должна была быть «более четкой». Причем под «четкостью», кажется, подразумевалась жесткость, поскольку функционер уточнил, что видит свою собственную задачу в том числе в том, чтобы сохранить «женскую категорию».

Себастьян Коу не сомневается, однако, что выборы 2025 году будут конкурентными. На его взгляд, «потенциальных кандидатов, обладающих достаточной компетентностью», «много».

Ранее в шорт-лист вероятных преемников Томаса Баха было принято включать также вице-президентов МОК Николь Хувертс с Хуаном Антонио Самаранчем-младшим и возглавляющую Комиссию спортсменов организации Кирсти Ковентри. L’Equipe уверена, что в гонке может принять участие президент Национального олимпийского комитета Франции и Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян, чьи котировки подняла домашняя Олимпиада.

Алексей Доспехов