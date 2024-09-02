Сегодня исполняется 50 лет первому заместителю руководителя аппарата правительства РФ Леониду Левину

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Леонид Левин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный тренер РСФСР по футболу, многолетний тренер клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Семин:

— Леонид Леонидович, от всей души поздравляю тебя с юбилеем! С большой благодарностью вспоминаю наши поездки и общение после матчей «Локо». Ты очень надежный человек — всегда вместе с командой готов переживать и радость побед, и горечь поражений. Наше знакомство началось с футбола, но переросло в настоящую дружбу, вне конъюнктуры и занимаемых должностей. Сегодня у тебя замечательный возраст для новых свершений, будь здоров, успехов тебе и больших достижений. Удачи во всем!

Сегодня исполняется 45 лет губернатору Орловской области Андрею Клычкову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Клычков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель фракции КПРФ в Госдуме, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов:

— С днем рождения, с юбилеем, Андрей Евгеньевич! Сорок пять — прекрасный возраст, сочетающий дальновидную мудрость и созидательную энергию. Вы многое уже успели сделать в своей жизни и получили драгоценный опыт работы с людьми, законодательной работы и политики. В юбилейный день рождения желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, энергии, взаимопонимания с людьми, тепла и уюта в доме. И, конечно же, успехов и удачи на сложном, ответственном посту губернатора!

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