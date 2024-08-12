Афера на льготных условиях

К 15 годам колонии строгого режима Таганский райсуд Москвы приговорил Олега Сайманова, признав его виновным почти в сорока мошеннических эпизодах. По версии следствия, представляясь то юристом, то полковником из несуществующей академии, обвиняемый предлагал гражданам за вознаграждение либо помощь при покупке элитной московской недвижимости на льготных условиях, либо досрочное освобождение осужденных родственников. Ни того ни другого он не делал, а полученные от потерпевших деньги присваивал. Ранее Сайманов уже получил шесть с половиной лет по другим аналогичным эпизодам, новый срок ему был назначен с учетом уже имеющегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сайманов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олег Сайманов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно оглашенным в суде вводной и резолютивной частям приговора, подсудимый Олег Сайманов был признан виновным в 36 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний за совершенные преступления он приговорен к 13 годам колонии, а с учетом вынесенного ему в декабре 2021 года наказания — шесть с половиной лет — общий срок заключения был определен в 15 лет колонии строгого режима.

При этом суд в полном объеме удовлетворил иски граждан, потерпевших от противозаконных действий осужденного, на десятки миллионов рублей.

Как ранее сообщал “Ъ”, гособвинитель в ходе прений предлагал приговорить дважды судимого мошенника к более серьезному наказанию: по нынешнему делу — к 15 годам, а с учетом ранее вынесенного приговора — к 18 годам колонии строгого режима.

Стоит напомнить, что в первый раз Сайманов получил срок в девять лет и девять месяцев колонии еще в сентябре 2010 года. Основной его специализацией уже тогда стала якобы помощь в получении льгот гражданам при покупке московского жилья. При этом Сайманов, по данным следствия, представлялся покупателям руководителем столичного ООО «Консультативно-правовой центр муниципальной недвижимости». Вымогая у клиентов деньги за услугу, он предъявлял им поддельные договоры с крупными московскими агентствами недвижимости и разрешительные письма правительства Москвы. Поверившие в его возможности граждане перечисляли мошеннику крупные суммы. Тот, в свою очередь, переводил деньги на подставные фирмы, обналичивал и присваивал.

Кстати, первый свой срок Сайманов полностью не отсидел, выйдя на свободу досрочно в связи с обострившимся психическим заболеванием. Тогда врачи пришли к выводу, что он страдал обманом восприятия, видя «перед собой огонь, чертей и маньяков-душителей», что, впрочем, не помешало махинатору, оказавшись на свободе, приняться за старое. Правда, на этот раз он не только расширил перечень якобы оказываемых им услуг, но и придумал себе новые образы. Сайманов стал представляться начальником общественной приемной некоего комитета по борьбе с коррупцией при правительстве Москвы, а также сотрудником несуществующей академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Для убедительности при встречах с клиентами он даже надевал настоящий полковничий парадный китель, увешанный орденами и медалями.

Поверившим ему в общей сложности 80 гражданам аферист и на этот раз смог «продать» несуществующие муниципальные квартиры по льготной цене.

Поняв, что их обманули, потерпевшие стали писать на него заявления в полицию. Сотрудники УМВД по Центральному округу Москвы не сразу решили привлечь Олега Сайманова к уголовной ответственности, памятуя о диагностированном у него ранее психическом заболевании. Однако проверку начали. В результате выяснилось, что являвшиеся Сайманову видения попали в медицинское заключение исключительно со слов больного, а назначенное ему лечение осужденный проходил в психбольнице в режиме дневного стационара, а в перерывах он продолжал заниматься своей якобы риэлторской деятельностью. В ходе расследования выяснилось также, что Олег Сайманов предлагал и новую услугу — юридическую помощь людям, чьи родные отбывали сроки за различные преступления. Им он обещал освобождение или смягчение приговора, имитируя подачу апелляционных и кассационных жалоб, а помимо гонораров требуя и дополнительные суммы, которые, по его словам, нужны были для передачи в виде взяток.

В результате афериста задержали, а сотрудники следственного управления УМВД по ЦАО возбудили в октябре 2020 года против него второе уголовное дело. В его офисе и квартирах были проведены обыски, а Таганский райсуд вновь отправил злоумышленника под стражу. Когда второе уголовное дело дошло до суда, следователи выявили еще 36 эпизодов преступной деятельности фигуранта, которые в июле 2021 года и легли в основу третьего по счету уголовного дела.

Стоит заметить, что Олег Сайманов всегда признавал вину частично, заявляя, что якобы имел реальные возможности помочь со льготами на жилье, однако не всегда ему это удавалось. При этом он продолжал настаивать, что является инвалидом второй группы в связи с психическим заболеванием, имеет на иждивении престарелых родителей-пенсионеров, а также двух сыновей, один из которых инвалид третьей группы по зрению. К этому он добавлял, что имеет «разного рода награды», и напоминал, что в добровольном порядке частично возместил ущерб потерпевшим.

Алексей Соковнин