Рубль потек в закрома

Закупочная стоимость российской пшеницы начала расти после снижения, прибавив 1–7% за неделю. Смена тренда продиктована активностью экспортеров и высокими ожиданиями фермеров относительно тендера на поставку рекордных 3,8 млн тонн пшеницы, объявленного Египтом. Стоимость реализации российской продукции за рубежом пока остается стабильной из-за конкуренции со стороны поставщиков из Болгарии и Румынии, снижая маржинальность экспортеров. Но аналитики не исключают, что экспортные цены тоже вскоре начнут расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средние ставки на пшеницу с протеином 12,5% при отгрузке в глубоководных портах за неделю выросли на 1,9–3,2%, до 16–16,3 тыс. руб. за тонну, следует из обзора «Совэкона». В «Русагротрансе» зафиксировали увеличение в глубоководных портах на 1,9% за неделю, до 16,1–16,2 тыс. руб. за тонну, на малой воде — на 3,3%, до 15,5 тыс. руб. за тонну. Индекс пшеницы Национальной товарной биржи (НТБ) за неделю вырос на 1,1%, месяц к месяцу — на 4,1%, до 16,5 тыс. руб. за тонну.

На внутреннем рынке, согласно подсчетам «Совэкона», пшеница третьего класса при отгрузке на элеваторе за неделю подорожала на 2,5%, до 14,4 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 2,4%, до 13,7 тыс. руб. за тонну, пятого — на 4,3%, до 11,1 тыс. руб. за тонну.

В «Русагротрансе» отмечают, что пшеница четвертого класса на юге и в центре страны за неделю выросла в цене на 4%, до 14,3–14,8 тыс. руб. и 13 тыс. руб. за тонну соответственно. В Поволжье — рост 7%, до 12,9–13,6 тыс. руб. за тонну.

Росту предшествовал период падения: с 14 июня по 15 июля индекс НТБ сократился на 11,9%, до 15,6 тыс. руб. за тонну, после закрепившись на достигнутых значениях (см. “Ъ” от 4 июля). На этом фоне размер экспортных пошлин сократился с 444,4 руб. за тонну до 257,3 руб. на предстоящую неделю.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько связывает текущий рост в части регионов с активностью экспортеров и спросом стремящихся сформировать запасы производителей комбикормов. У последних, по словам эксперта, есть опасения относительно урожая фуражной пшеницы, используемой для скота и птицы. Третьим фактором он называет позицию производителей: для многих продажа по текущим ценам означает крайне низкую рентабельность. Но долго сдерживать реализацию фермеры не могут из-за отсутствия финансовых резервов, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.

В «Совэконе» не исключают, что на рынок повлиял прошедший 8 августа тендер на 600–700 тыс. тонн пшеницы государственного агентства Алжира. Значительную часть, вероятно, поставят из России, отмечают в «Совэконе». Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) объявило тендер на отгрузку в октябре—апреле 3,8 млн тонн зерна. Речь о единовременной покупке рекордного объема: обычно агентство приобретает 0,5 млн тонн в месяц. Андрей Сизов поясняет, что это формирует у фермеров ожидания относительно дальнейшего увеличения цен. Стратегия Египта может быть продиктована стремлением повысить прозрачность бюджета или зафиксировать ставки фрахта, рассуждают в «Совэконе». Но у аналитиков нет уверенности, что весь объем будет приобретен. В контрактах на поставку через несколько месяцев экспортеры могут предлагать высокие цены, нивелируя риски, поясняет господин Рылько.

На фоне растущей стоимости покупки стоимость продажи российского зерна за рубежом остается стабильной, $220–223 за тонну FOB, согласно «Совэкону».

В «Русагротрансе» отметили снижение за неделю на $2, до $220 за тонну. Конъюнктура приводит к сокращению маржинальности экспортных поставок, говорит господин Сизов. Сдерживать стоимость российской пшеницы на мировом рынке, по его словам, продолжает высокая конкуренция с Болгарией и Румынией, где урожай оказался хорошим. Стоимость пшеницы других стран-конкурентов растет. Французская за неделю, согласно «Русагротрансу», подорожала на $2, до $242 за тонну, германская — на $5, до $248 за тонну, американская — на $7, до $218 за тонну. Из-за дождей и недосева валовый сбор во Франции может стать минимальным за 40 лет, а экспортный потенциал снизится, поясняют аналитики.

Фактический объем экспорта российской пшеницы, согласно «Совэкону», пока также ниже прошлогоднего: в августе за рубеж может быть отправлено 4,4–5 млн тонн пшеницы против 5,3 млн тонн год назад. В июле падение составило 20%, до 3,6 млн тонн. Андрей Сизов констатирует, что на фоне общего сокращения урожая итоговый объем поставок в этом году будет ниже значения прошлого года. Экспортные цены на пшеницу, по его мнению, при этом уже прошли свое дно.

Александра Мерцалова