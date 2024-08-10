На вершине уличной культуры
Как прошла автовыставка Grounded Local в Сочи
В минувшие выходные, 3 и 4 августа, в горах Сочи прошел Grounded Local — выставочный проект, посвященный уличной культуре, экшн спорту, моде и альтернативному современному искусству. Только несколько десятков машин из разных уголков страны смогли пройти отбор и показать свои авто-проекты на ежегодном съезде нарушителей ч. 1 ст. 12.5 КОАП РФ (изменения заводской конструкции автомобиля). Главные моменты события — в фотогалерее «Ъ-Сочи».
1 / 11