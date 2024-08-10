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На вершине уличной культуры

Как прошла автовыставка Grounded Local в Сочи

В минувшие выходные, 3 и 4 августа, в горах Сочи прошел Grounded Local — выставочный проект, посвященный уличной культуре, экшн спорту, моде и альтернативному современному искусству. Только несколько десятков машин из разных уголков страны смогли пройти отбор и показать свои авто-проекты на ежегодном съезде нарушителей ч. 1 ст. 12.5 КОАП РФ (изменения заводской конструкции автомобиля). Главные моменты события — в фотогалерее «Ъ-Сочи».

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В этом году фестиваль прошел в 10 раз и принял на своей площадке несколько сотен участников и зрителей из России и стран СНГ

В этом году фестиваль прошел в 10 раз и принял на своей площадке несколько сотен участников и зрителей из России и стран СНГ

Фото: Мария Удовик

Участники Grounded Local смогли не только увидеть необычные автопроекты, но и прочувствовать уличный стиль вождения на дрифт-такси

Участники Grounded Local смогли не только увидеть необычные автопроекты, но и прочувствовать уличный стиль вождения на дрифт-такси

Фото: Мария Удовик

В выставке приняли участие как иномарки, так и представители «советской закалки»

В выставке приняли участие как иномарки, так и представители «советской закалки»

Фото: Мария Удовик

Мероприятие проходило на трамплинном комплекс «Русские горки»

Мероприятие проходило на трамплинном комплекс «Русские горки»

Фото: Мария Удовик

Автолюбители боролись за номинации «Самый дымный проезд», «Самый синхронный и близкий парный проезд», «Самый стильный проезд»

Автолюбители боролись за номинации «Самый дымный проезд», «Самый синхронный и близкий парный проезд», «Самый стильный проезд»

Фото: Мария Удовик

Личное знакомство зрителей и участников дрифт заездом состоялось в тех. парке

Личное знакомство зрителей и участников дрифт заездом состоялось в тех. парке

Фото: Мария Удовик

Спустя несколько часов после старта мероприятия прошел парад пилотов, автограф сессия и Burnout шоу

Спустя несколько часов после старта мероприятия прошел парад пилотов, автограф сессия и Burnout шоу

Фото: Мария Удовик

Попасть на фестиваль можно было только по канатной дороге от ж/д «Эсто-Садок», которая во второй день перестала работать на некоторое время

Попасть на фестиваль можно было только по канатной дороге от ж/д «Эсто-Садок», которая во второй день перестала работать на некоторое время

Фото: Мария Удовик

Участникам мероприятия были доступны лавки с одеждой, сувенирами и автомобильными снастями

Участникам мероприятия были доступны лавки с одеждой, сувенирами и автомобильными снастями

Фото: Мария Удовик

За день до фестиваля можно было приехать на место проведения и взять мастер-класс у профессионального пилота на одной из машин автодрома

За день до фестиваля можно было приехать на место проведения и взять мастер-класс у профессионального пилота на одной из машин автодрома

Фото: Мария Удовик

В конце мероприятия озвучили топ-7 самых стильных stance-проектов

В конце мероприятия озвучили топ-7 самых стильных stance-проектов

Фото: Мария Удовик

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В этом году фестиваль прошел в 10 раз и принял на своей площадке несколько сотен участников и зрителей из России и стран СНГ

Фото: Мария Удовик

Участники Grounded Local смогли не только увидеть необычные автопроекты, но и прочувствовать уличный стиль вождения на дрифт-такси

Фото: Мария Удовик

В выставке приняли участие как иномарки, так и представители «советской закалки»

Фото: Мария Удовик

Мероприятие проходило на трамплинном комплекс «Русские горки»

Фото: Мария Удовик

Автолюбители боролись за номинации «Самый дымный проезд», «Самый синхронный и близкий парный проезд», «Самый стильный проезд»

Фото: Мария Удовик

Личное знакомство зрителей и участников дрифт заездом состоялось в тех. парке

Фото: Мария Удовик

Спустя несколько часов после старта мероприятия прошел парад пилотов, автограф сессия и Burnout шоу

Фото: Мария Удовик

Попасть на фестиваль можно было только по канатной дороге от ж/д «Эсто-Садок», которая во второй день перестала работать на некоторое время

Фото: Мария Удовик

Участникам мероприятия были доступны лавки с одеждой, сувенирами и автомобильными снастями

Фото: Мария Удовик

За день до фестиваля можно было приехать на место проведения и взять мастер-класс у профессионального пилота на одной из машин автодрома

Фото: Мария Удовик

В конце мероприятия озвучили топ-7 самых стильных stance-проектов

Фото: Мария Удовик

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