Сегодня исполняется 75 лет основателю группы «Черкизово» Игорю Бабаеву

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Фото: Группа «Черкизово» Игорь Бабаев

Фото: Группа «Черкизово»

Его поздравляет заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев:

— Уважаемый Игорь Алексеевич! От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Мы знакомы много лет, и Вы всегда искренне восхищали меня своей энергий, по-настоящему страстным отношением к работе. С Вашим участием в российском животноводстве были запущены крупные и важные проекты, давшие мощный толчок для развития целых отраслей — свиноводства и птицеводства. Это требовало от Вас не только большого труда, но также смелости и азарта, веры в успех. Я искренне рад, что Вы оказались в числе энтузиастов, которые в нулевые годы взялись восстанавливать отечественное сельское хозяйство. Без таких людей, как Вы, у нас бы ничего не получилось! Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и как можно дольше сохранять внутренний огонь!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»