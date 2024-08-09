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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие российские экспортеры за июль снизили чистые продажи валюты на 15%

По итогам июля 2024 года чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших российских экспортеров снизились до $12 млрд, следует из «Обзора рисков финансового рынка» Банка России (.pdf). Относительно июня показатель сократился на 15%. Регулятор отмечает, что такая динамика связана с эффектом высокой базы предыдущего месяца.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из отчетности Банка России следует, что во второй половине июня на фоне санкций в отношении Мосбиржи росла волатильность российского валютного рынка, однако в начале июля ситуация стабилизировалась. Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля находились в пределах 4%. По оценкам регулятора, к концу месяц рубль ослаб незначительно: относительно юаня — на 0,9%, доллара — на 0,7%.

Улучшение ситуации в июле Банк России зафиксировал и на рынке наличной иностранной валюты. Спреды на покупку валюты к концу месяца сократились до уровня января—мая 2024 года и составили 2,57 руб., спреды на продажу — 2,84 руб. Чистые продажи иностранной валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июле составили $12 млрд против $14,2 млрд в июне. На июнь пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту.

Обязательную продажу валютной выручки ввели в октябре 2023 года. В апреле требование продлили еще на год, до 30 апреля 2025-го. Поначалу экспортеров обязали зачислять на свои счета не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В июне порог снизили до 60%, в июле — до 40%. В июльском постановлении правительства говорится, что решение принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «На Московской бирже нашлось много юаней».

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