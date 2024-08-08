В Сочи к выходу на линию готовят 26 новых автобусов на экологичном топливе

Сочи получил приобретенную по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) третью партию из 26 автобусов Volgabus на газомоторном топливе, сейчас машины готовят к выпуску на городские маршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новый экотранспорт соответствует всем нормам безопасности и требованиям безбарьерной среды. Автобусы оснащены современной системой контроля климата, в них установлены валидаторы для бескондукторной оплаты проезда и система подсчета пассажиропотока. В салоне на медиапанелях выводятся названия остановочных пунктов. Машины выйдут на магистральные маршруты №7 «Клуб “Строитель” - станция Мацеста» и №87 «ЗСМ - Улица Бытха».

Глава Сочи Андрей Прошунин в четверг во время тестового рейса с пассажирами провел совещание с руководителями транспортного блока мэрии.

«Мне важно было поговорить с пассажирами, выслушать их мнения. В первую очередь, мы обновляем автопарк курорта, для того чтобы горожанам и гостям было комфортно. Отзывы хорошие, новые автобусы оборудованы всем необходимым. Важно, что мы ушли от западных образцов и комплектующих, закупаем только отечественные модели, а также сотрудничаем с партнерами из Республики Беларусь. Продолжим при содействии Правительства России и губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева обновлять подвижной состав. В ближайшее время, например, ожидаем на маршрутах курорта новые электробусы», - заявил в ходе совещания Андрей Прошунин.

В пресс-службе администрации курорта уточнили, что с учетом данной поставки в городе теперь будет работать 250 автобусов автобусов на газомоторном топливе, из которых 77 приобретены в рамках нацпроекта БКД. Также город в ближайшее время готовится получить девять электробусов.

Ежедневно на улицы Сочи выходит более 800 автобусов, выполняется порядка 10 тыс. рейсов. В городе действуют льготные транспортные карты для школьников, студентов и педагогов. Скидка в размере 50% действует для них на направлениях регулярных перевозок по регулируемым тарифам. С сентября по поручению мэра Андрея Прошунина студенты смогут оплачивать половину от стоимости проезда на всех маршрутах, а школьники – дополнительно на 10 маршрутах автобусов, обслуживающих четыре района курорта по нерегулируемому тарифу.