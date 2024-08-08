Суверенное замещение

В новом указе президента РФ Владимира Путина появились детали выпуска замещающих облигаций на суверенные евробонды. Обмен можно будет произвести как на сами евробонды, так и на права по этим бумагам. Однако инвесторы не смогут этого сделать в отношении евробондов, приобретенных после 8 августа. Инвесторы еще ждут деталей обмена от ЦБ и Минфина, однако в целом ожидают выхода на рынок большого числа продавцов, которые ранее покупали суверенные бонды с дисконтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В подписанном Владимиром Путиным 8 августа указе №677 уточняются особенности выпуска замещающих облигаций на суверенные евробонды. Подтверждается, что новые облигации будут выпускать на тех же условиях, что и прежние выпуски, однако расчеты по ним, в том числе выплата купонов и погашение, будут осуществляться в рублях.

Владельцы евробондов смогут получить замещающие облигации, либо напрямую передав имеющиеся у них евробонды, либо передав свои права по евробондам Минфину. Инвесторы должны будут предоставить в Национальный расчетный депозитарий (НРД) документы, подтверждающие, что они действительно владеют этими евробондами. Какие именно документы нужны, определит Минфин после консультаций с ЦБ. Подробности того, как именно будет проходить этот процесс, будут описаны в документах, которые выпустит Банк России. В Банке России не ответили “Ъ”, в Минфине пообещали разъяснить процесс позже.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков суверенных еврооблигации с погашением в 2026–2047 годах. Четыре выпуска номинированы в евро, остальные — в долларах. Совокупный номинальный объем составляет $32,9 млрд. Номинал облигаций составляет €100 тыс., $200 тыс., $1 тыс. и $0,075. В настоящее время ряд выпусков евробондов обращаются на Московской бирже, однако наиболее ликвидными из них являются облигации с погашением в 2028 и 2030 годах. Ранее на первом этапе планировалось выпустить облигации, замещающие евробонды с кодами XS. ЦБ оценивал их объем в $4,2 млрд (см. “Ъ” от 5 марта).

Скорее всего, большую популярность будет иметь второй вариант обмена, согласно которому замещение будет осуществляться путем уступки заявителем прав требования по бумагам и предоставления в НРД подтверждающих документов, считает юрист консалтинговой компании ITSWM Лия Нани. Как поясняет руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев, «из-за санкций зачастую отсутствует возможность для держателя поставить еврооблигацию, хранящуюся в Euroclear, в пользу эмитента и произвести таким образом обмен на замещающую бумагу». Примечательно, что заявителями могут выступить в том числе недружественные нерезиденты, обращает внимание госпожа Нани. Об этом может свидетельствовать и ссылка на то, что НРД осуществляет проверку документов на безвозмездной основе.

32,9 миллиарда долларов составляет номинальный объем суверенных евробондов РФ

Однако участники рынка обращают внимание, что замещающие облигации будут обособлены российскими депозитариями, если евробонды были приобретены после 8 августа 2024 года у недружественных нерезидентов. «Это аналог того, как сейчас осуществляется проверка цепочки владения после 1 марта 2022 года»,— говорит собеседник “Ъ” в крупной брокерской компании. Такого требования не было при замещении корпоративных евробондов. Однако, как указывают аналитики «Солид Брокера», такой подход исключает появление навеса предложения и не допускает серьезных просадок котировок.

Основной вопрос и опасение сейчас у держателей этих бумаг — это процесс проведения замещения бумаг, а также нужно ли будет раскрывать цепочку владельцев бумаг до периода февраля—марта 2022 года, отмечает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.

«В случае не раскрытия или нахождения в этой цепочке недружественных нерезидентов, бумаги могут быть обособлены»,— считает эксперт. При этом указом предусмотрены основания, по которым обособленный учет не будет осуществляться. Например, если на сделки будут получены разрешения Минфина или ЦБ, уточнила консультант юрфирмы О2 Consulting Анна Волкова.

Активное предложение новых выпусков замещающих бумаг Минфином до конца года усилит давление на котировки корпоративных бумаг, указывают участники рынка. «Кто-то покупал с дисконтом или кому-то просто потребовалось получить денежные средства, и они будут давить на рынок»,— считает господин Петров. «Возможна просадка котировок в совокупности с укреплением рубля»,— ожидает аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Бойко. Однако для новых инвесторов открываются дополнительные возможности. Тем более что после приостановки торгов долларом США и евро на бирже «замещающие облигации стали основным инвестиционным инструментом для валютной диверсификации портфеля», указывает госпожа Бойко.

Ксения Куликова, Ян Назаренко