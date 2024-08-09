Сооснователи Wildberries подают друг другу знаки

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук предпринял новую попытку притормозить сделку по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. Он предупредил Роспатент, что передача товарных знаков от Wildberries структуре, образованной сторонами сделки, может нарушить его права и права его супруги Татьяны Бакальчук как совладельцев интернет-компании. Обращение в ведомство может стать предварительным шагом для наложения обеспечительных мер, запретив хотя бы временно передавать третьей стороне права на знаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось направленное 7 августа 2024 года на имя главы Роспатента Юрия Зубова письмо юрфирмы IQ Technology, представляющей интересы сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. В обращении просится при поступлении заявлений от ООО «Вайлдберриз» о передаче прав на принадлежащие компании товарные знаки провести проверку на соответствие этих действий законодательству.

Речь идет о 29 объектах интеллектуальной собственности ООО «Вайлдберриз», включая основной домен маркетплейса wildberries.ru, а также права на программу для автоматизации работы курьеров.

В Роспатенте отказались от комментариев. В Wildberries ответили “Ъ”, что обращения на эту тему в компанию не поступали, а в случае поступления будут рассмотрены.

В ООО «Вайлдберриз» 1% принадлежит Владиславу Бакальчуку, 99% — его жене Татьяне. В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с ГК Russ. В июле стороны создали совместное предприятие РВБ, где 65% перешло ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн», бенефициарами которого выступают братья Леван и Роберт Мирзояны, владельцы ГК Russ.

В конце июля Владислав Бакальчук публично заявил, что не согласен со сделкой и отстранен от управления бизнесом. Основной домен wildberries.ru также перешел РВБ. Господин Бакальчук заявлял о готовности оспаривать этот шаг в суде и уже направил супруге досудебную претензию (см. “Ъ” от 5 августа). Иск по этому поводу пока готовится, сообщил “Ъ” управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.

Переданный без согласия Владислава Бакальчука домен wildberries.ru воспроизводит словесный элемент числящихся на «Вайлдберриз» товарных знаков, говорится в письме в Роспатент. При этом доли в капитале компаний, указано в обращении, относятся к общему имуществу супругов, а его раздел уже инициирован Татьяной Бакальчук, подавшей 30 июля иск о расторжении брака в Савеловский районный суд Москвы (пока он оставлен без движения).

Поэтому авторы письма просят Роспатент сообщить им, если какие-либо заявления о переходе прав на перечисленные товарные знаки будут поданы, чтобы юристы Владислава Бакальчука смогли обратиться в суд за принятием обеспечительных мер.

Кроме того, IQ Technology просит ведомство проверить договор о передаче или отчуждении прав на соответствие законодательства и учесть несогласие с этим шагом господина Бакальчука.

Участники спорной ситуации часто обращаются с подобными письмами в Роспатент, но такие письма не имеют юридической силы, говорят опрошенные “Ъ” юристы. Ведомство может принять информацию к сведению, но регламента рассмотрения таких обращений у него нет, говорит управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Но действенной мерой может стать наложение в суде обеспечительных мер в виде запрета на регистрационные действия при смене правообладателя, что может предотвратить или отсрочить переход прав на товарные знаки, считает юрист.

Роспатент не обязан учитывать бракоразводный процесс супругов Бакальчук, тем более что правами на товарные знаки владеет юридическое лицо, а не кто-то конкретно из членов семьи, считает Сергей Зуйков. С учетом этого ведомство не должно информировать третье лицо о поступлении заявлений от ООО «Вайлдберриз» на перерегистрацию прав, согласен партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Хабаров. Он подчеркивает, что совладельцам компании принадлежат доли в уставном капитале, а не ее имущество напрямую.

Полина Гриценко