«Это направление вряд ли будет загружено и окупаемо»

В Научно-исследовательском институте перспективного градостроительства (НИИ ПГ) рассказали о планах строительства новой железнодорожной магистрали Сочи — Черкесск — Кисловодск. Проект уже есть в генплане Сочи в соответствии со схемой территориального планирования РФ, однако сроки строительства пока не определены. Свое мнение о перспективах загрузки этого направления и его экономической эффективности «Ъ-Сочи» высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Сергей Ромашкин

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«Это проект, который задуман параллельно с проектом автодороги “Красная Поляна — Архыз”. Логика — связать горнолыжные курорты Красной Поляны с другими курортами Северного Кавказа. Я бы назвал это мечтами. Проблема в том, что этот маршрут предполагается прокладывать через Главный Кавказский хребет (ГКХ). Предварительные проработки автомобильной трассы показывали, что необходимо построить около 15 км тоннелей. С учетом сложного рельефа — это чрезвычайно затратно. И, на мой взгляд, на этом направлении нет таких турпотоков и никогда не будет, а значит, эти маршруты заведомо плохо окупаемы.

Если исходить из идеи сделать единую зону горнолыжного катания, да, можно вспомнить, что многие европейские курорты так и развивались: осваивали сначала одну долину, потом вторую, потом делали единый ски-пасс. Но там расстояния более скромные. В случае с Красной Поляной и Архызом это невозможно. Я сомневаюсь, что лыжник, приехавший в Красную Поляну, поедет на поезде покататься в Архыз.

Те, кому надо в Сочи, поедут по классическому маршруту — вдоль побережья. В этом смысле более важен проект строительства автодороги “Джубга — Сочи”. Имеет смысл также уводить с побережья железную дорогу. Недавно, кстати, поднимался вопрос о строительстве скоростной ветки “Москва — Сочи”. Это весьма перспективно, потому что поток сложился — если поезд будет идти шесть часов вместо суток, то он вырастет еще больше. Надо строить там, где совершенно точно есть потоки. Затраты же на проект через ГКХ за счет тоннельного строительства будут огромные. С точки зрения нынешнего дефицита ресурсов, его нельзя назвать своевременным.

Сообщалось еще о планах строительства аэропорта в Карачаево-Черкессии, который позволит повысить доступность курортов Архыза. Это могло бы иметь смысл, потому что ситуация со снегом в Архызе все-таки постабильнее, чем в Красной Поляне. И аэропорт бы простимулировал турпоток, потому что лыжники — это “летающая публика”».

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