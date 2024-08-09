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Коммерсантъ FM
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Антона Яблокова ждут в Москве в августе

2 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кострома» мы рассказали историю девятилетнего Антона Яблокова из Костромской области («Взрыв мозга», Инна Кравченко). У мальчика деформация головы, преждевременно сросшиеся кости черепа сдавливают головной мозг. Антон страдает от тяжелейших приступов головной боли, отмечается высокий риск опасных осложнений: потери зрения и слуха, умственной отсталости. Требуется срочная операция с установкой дистракционных аппаратов. Но оплатить ее семья мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 438 910 руб.) собрана. Наталья, мама Антона, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего со 2 августа 12 789 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Кострома», «Владимир», «Ярославия», «Калининград», «Южный Урал», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 25 детям на 31 699 536 руб.

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