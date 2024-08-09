Сериалы пролезли в «Окно»

9 августа в Выборге стартует 32-й Фестиваль российского кино, который продлится до 15 августа. В этом году у него прежнее название «Окно в Европу», возвращенное после экспериментальной прошлогодней отмены, и новый президент — режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. Он сменил на этом посту киноведа и кинокритика Армена Медведева, возглавлявшего фестиваль 20 лет и скончавшегося в конце 2022 года. В программы нынешнего смотра вошло более 80 фильмов — как премьеры, так и классика. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль собирается познакомить зрителей с «Особенностями национальной больницы»

Фото: НМГ Кинопрокат Фестиваль собирается познакомить зрителей с «Особенностями национальной больницы»

Фото: НМГ Кинопрокат

В этом году «Окно в Европу» посвящено памяти Инны Чуриковой. Ее лицо крупным планом из фильма «Начало» украшает главный фестивальный постер, а сам фильм будет демонстрироваться на специальном показе. Такое внимание к легендам отечественного кинематографа, вообще очень характерное для выборгского смотра, поддерживает тему преемственности, о которой организаторы много говорили на пресс-конференции, где была объявлена программа фестиваля. Его новый президент Сергей Урсуляк пообещал, что постарается сохранить интонацию и дух, заданные его предшественником Арменом Медведевым.

Преемственность чувствуется и в составе жюри трех фестивальных конкурсов: игрового, документального и анимационного. Первое возглавил режиссер Владимир Котт, а в его состав вошли продюсер Екатерина Филиппова, чей фильм «Нина» в прошлом году открывал фестиваль, и актриса Дарья Коныжева, сыгравшая в картине «Свет», которая тогда же получила главный приз. Кроме них оценивать художественные фильмы будут продюсер Мария Ушакова, сценарист Илья Тилькин и актриса Марина Александрова.

Председателем жюри неигрового конкурса стал режиссер Александр Федорченко, чьи картины неоднократно были представлены в Выборге. Ему помогут режиссер и сценарист Илья Желтяков и продюсер и режиссер Кирилл Ашумов. Жюри анимационного конкурса возглавила режиссер Светлана Ушакова, победившая в нем на 26-м «Окне в Европу», а в прошлом году привозившая в Выборг свой игровой дебют «Лиссабон». Вместе с ней судить этот конкурс будут композитор, теле- и радиоведущая Марина Ланда и Нина Спутницкая, киновед и критик.

Традиции — это прекрасно, но слоганом фестиваля уже много лет являются слова «Прогноз на завтра», и его попытаются сформировать авторы участвующих картин.

Правда, фильм открытия — музыкальная мелодрама Святослава Подгаевского «Подростки. Первая любовь» — снова отсылает в прошлое, в девяностые, из которых отечественные кинематографисты никак не выберутся. Закроет же фестиваль приключенческо-фантастическая лента Антона Борматова «Пираты галактики Барракуда», действие которой тоже происходит не в будущем, но хотя бы в альтернативном настоящем.

Говоря об игровом конкурсе, программный директор «Окна в Европу» Андрей Апостолов подчеркнул, что какой-то единой тенденции в нем выделить не получится: программа отличается географическим и жанровым разнообразием. Даже две картины из Якутии, если верить господину Апостолову, совершенно не похожи друг на друга, хотя обе продолжают традиции магического реализма на национальной почве. Это мистический триллер Сергея Потапова «Моя девочка» и хоррор Алексея Романова «Легенды вечных снегов».

Три фильма в конкурсе — режиссерские дебюты. Это «Ласточка» Малики Мухамеджан о любви девушки из казахской степи к иностранцу, «Правила Филиппа» Руслана Косова о том, как парень с синдромом Дауна мечтает стать бариста, и «Наступит лето» Кирилла Султанова — современная интерпретация на тему «Принца и нищего». Мокьюментари Федора Кудрявцева «Ровесник» и драма Юлии Колесник «Поводок» исследуют семейные связи, а «Филателия» Натальи Назаровой показывает историю любви на фоне пейзажей Русского Севера. Любимец Выборга Руслан Каримов в этом году привез сюда триллер «Затерянные», а Станислав Светлов — драмеди «Особенности национальной больницы» по сценарию Александра Рогожкина (1949–2021), что снова возвращает нас к преемственности.

В документальный конкурс вошло двенадцать картин, в анимационный — тридцать. Их география и тематика тоже самая разнообразная: от тайги до Петербурга, от Пушкина и Чехова до приемных семей.

В прошлом году организаторы фестиваля впервые обратили внимание на сериалы, показав вне конкурса первый эпизод шоу «Убить Риту». В этом — им посвящена отдельная программа «Сериальная пауза», в которой представлены два проекта онлайн-кинотеатра Premier — остросюжетный «Эль Русо» о жизни общины русских старообрядцев в Аргентине и документальный «Киборг» о людях с высокотехнологичными протезами — и исторический «Столыпин» телеканала «Россия» и медиаплатформы «Смотрим». Все три сняты при поддержке Института развития интернета. Разнообразие, очевидно, хорошо в меру.