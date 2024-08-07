Власти предупредили о фейковом видео с губернатором Курской области Смирновым

Власти Курской области предупредили местных жителей о фейковом видео, на котором врио губернатора Алексей Смирнов призывает всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы Курска и получить оружие. Областная администрация сообщила, что дипфейк создали украинские спецслужбы с помощью нейросетей.

«В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение»,— сказано в публикации. Согласно данным властей региона, украинские спецслужбы использовали видеообращение господина Смирнова об обстановке в Курской области, добавив туда свою звуковую дорожку с помощью нейросетей.

Власти региона также призвали граждан быть внимательными, поскольку могут готовиться и другие информационные вбросы.

Накануне Алексей Смирнов в обращении к жителям заявил, что в приграничных районах продолжаются боестолкновения, ситуация остается напряженной. Вчера, 6 августа, утром Курская область подверглась массированной атаке со стороны украинских военных. Минобороны России сообщало, что армия Украины задействовала танки и бронемашины и попыталась прорвать границу. По информации ведомства, ВСУ стали наносить удары в 8:00 при поддержке 11 танков и 20 боевых бронированных машин

Ольга Семеновых