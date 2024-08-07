Реновация без регистрации
Кому полагается компенсация при сносе недвижимости
Верховный суд РФ (ВС) решит, может ли владелец нежилой недвижимости, изъятой для госнужд, требовать от властей возмещения ее стоимости, если его право собственности не зарегистрировано в госреестре. Речь идет о помещении в доме, который снесли в рамках реновации в Москве. У владевшего объектом кооператива есть решение суда, признавшее его собственником недвижимости, но за госрегистрацией права он не обращался, поэтому столичные власти и суды отказали ему в выплате компенсации. Теперь по жалобе кооператива дело рассмотрит экономколлегия ВС. Эксперты отмечают, что случаи отсутствия регистрации права собственности на недвижимость нередки, а исход спора в ВС повлияет на разрешение аналогичных дел.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
ВС предстоит решить, компенсируется ли в рамках реновации снос незарегистрированного в госреестре недвижимости (ЕГРН) объекта. В октябре 2021 года территория нежилой застройки площадью 6,76 га в Москве на улице Одесской (владения 4–6) попала под программу реновации. Распоряжением столичного департамента имущества от 26 января 2022 года предусматривалось изъятие у правообладателей объектов недвижимости для государственных нужд и снос зданий по этому адресу «для реализации комплексного развития территории».
В одном из зданий располагалось нежилое помещение, состоящее из комнаты охраны (8,5 кв. м) и подсобки (3,2 кв. м), владельцем которого был гаражно-строительный кооператив №8 Севастопольского района (ГСК). Но в списке изымаемых для госнужд объектов этого помещения не оказалось. Дело в том, что право собственности кооператива на объект не было зарегистрировано в ЕГРН, а подтверждалось решением суда от 2015 года, установившим «факт добросовестного, открытого и непрерывного владения» ГСК этим помещением с 1987 года. Ст. 234 Гражданского кодекса РФ позволяет получить недвижимое имущество в собственность «в силу приобретательной давности», если лицо открыто владеет им на протяжении 15 лет.
В марте—октябре 2022 года ГСК неоднократно обращался к столичным властям, требуя учесть его права и выплатить ему рыночную стоимость имущества в связи с планируемым сносом дома. Но мэрия обращение не удовлетворила, отметив необходимость регистрации прав на недвижимость в ЕГРН. После этого кооператив решил взыскать компенсацию (1,23 млн руб. согласно отчету оценщика) в судебном порядке. В частности, ГСК заявлял, что департамент имущества Москвы «не выявил правообладателя изымаемой недвижимости, не принял решения об изъятии» и тем самым оставил собственника без возмещения.
Однако арбитражные суды Московского округа заняли сторону властей. По мнению судов, «у истца не возникло право на получение возмещения», поскольку в списке изымаемых объектов спорного помещения нет, оно не поставлено на кадастровый учет и не зарегистрировано в госреестре за ГСК, а уполномоченный орган не обязан «выявлять собственников таких объектов».
Кооператив подал жалобу в ВС, настаивая, что госрегистрация права собственности, полученного по приобретательной давности, «имеет правоподтверждающее, а не правоустанавливающее значение». При этом департамент имущества участвовал в судебном деле о признании помещений за ГСК и не оспаривал это судебное решение. К тому же земля, на которой находится помещение, предоставлена департаментом членам кооператива в аренду до 2064 года.
По мнению заявителя, ст. 56.5 Земельного кодекса РФ (ЗК) позволяет требовать компенсацию стоимости изымаемой недвижимости даже в случае отсутствия регистрации прав на нее и постановки на кадастровый учет. Дополнительно ГСК указывал, что после подачи им иска здание снесли и зарегистрировать право на помещение в госреестре уже не получится. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал жалобу на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 10 сентября.
Связаться с ГСК не удалось. Департамент имущества Москвы переадресовал запрос “Ъ” в столичный департамент строительства, где уточнили, что настаивают на обоснованности своей позиции. «Если объекты в ЕГРН не зарегистрированы, доказательств обращения в регистрирующий орган не представлено, спорный объект не состоит на государственном кадастровом учете, то основания для его изъятия с выплатой денежной компенсации у города отсутствуют»,— заявили в ведомстве.
«Нередко встречаются случаи, что правообладатели недвижимости не регистрируют свои права в ЕГРН»,— рассказывает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. По его словам, чаще это касается старых объектов, права на которые возникли до 31 января 1998 года, когда вступил в силу закон о госрегистрации прав на недвижимое имущество. Иногда собственники отказываются включать объект в госреестр, чтобы не нести расходы на налоги и оформление этого права, добавляет партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков.
Кроме того, компании не спешат регистрировать право собственности, если недвижимость используется для собственных нужд и никаких сделок с ней не планируется, делится наблюдениями господин Преображенский. Другая причина, продолжает он, в отсутствии необходимых для регистрации правоустанавливающих документов на объекты, что «часто встречается при неоднократной смене руководства и утрате архивов». «Учитывая малую площадь, некоммерческий характер использования помещения и решение суда о давностном владении, кооператив, вероятно, счел нецелесообразным тратить ресурсы на кадастровый учет и регистрацию в ЕГРН»,— допускает партнер Orchards Юрий Аксенов.
Вместе с тем отсутствие госрегистрации создает риски в первую очередь для владельцев нежилых помещений, которым придется доказывать свои права на имущество и на компенсацию в суде, уточняет господин Преображенский. Права граждан на жилые помещения, по его словам, больше защищены законом. Госрегистрация права нужна для того, чтобы о нем узнали третьи лица, объясняет юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Артем Макаров, но она «не подменяет право собственности, особенно в случае приобретательской давности». Юрий Аксенов считает ошибочными выводы судов, что без кадастрового учета нельзя идентифицировать помещение как объект гражданских прав: «Это прямо противоречит решению об установлении факта давностного владения кооператива».
По мнению господина Аксенова, нормы ЗК об изъятии для госнужд не требуют наличия записи в ЕГРН для выплаты компенсации, а орган власти должен «принять меры к установлению всех законных правообладателей изымаемого имущества». «Отсутствие кадастрового учета и госрегистрации не может являться основанием для отказа в возмещении»,— согласен адвокат ProLegals Андрей Стаценко. Он подчеркивает, что право на компенсацию в случае принудительного отчуждения имущества для госнужд закреплено в ст. 35 Конституции РФ, а в июне 2015 года пленум ВС признавал, что правомерно построенный на участке объект недвижимости признается недвижимой вещью и до регистрации права собственности.
Юристы ожидают, что ВС поддержит доводы ГСК. Позиция ВС «может повлиять на развитие судебной практики в части защиты интересов всех правообладателей, которые оказались в схожей ситуации», отмечает господин Катков. При этом господин Преображенский считает, что во избежание подобных споров и проблем «осмотрительный собственник должен содержать свою недвижимость в надлежащем состоянии и своевременно регистрировать свои права в ЕГРН».