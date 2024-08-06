Бывший артиллерист, учитель и защитник ветеранов: чем известен Тим Уолз

6 августа кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолза. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тим Уолз

Фото: Elizabeth Frantz/File Photo, Reuters Тим Уолз

Фото: Elizabeth Frantz/File Photo, Reuters

Тимоти Джеймс Уолз родился 6 апреля 1964 года в Вест-Пойнте (штат Небраска). После окончания средней школы в 17 лет поступил на службу в Национальную гвардию США. В 1989 году получил степень бакалавра наук в области образования в государственном колледже Чадрона. Год работал учителем-волонтером в Китае, после возвращения в США преподавал обществознание в школах Небраски и Миннесоты. В школе Mankato West параллельно был тренером футбольной команды. В 2001 году получил степень магистра наук в области образовательного менеджмента в Университете Миннесоты.

В общей сложности служил в Национальной гвардии США на протяжении 24 лет, в том числе в составе групп быстрого реагирования при ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в 1-м батальоне 125-й полевой артиллерии. После терактов 11 сентября 2001 года полгода служил в Европе в рамках подготовки к операции США «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Непосредственно в боевых действиях участия не принимал. Вышел в отставку в 2005 году в звании сержант-майора (обладатель этого звания является самым старшим рядовым военнослужащим армейского подразделения).

В 2006 году участвовал в выборах в Палату представителей США от Миннесоты и одержал победу над действующим конгрессменом-республиканцем Гилбертом Гуткнехтом, набрав 53,7% голосов. Издание Politico тогда описывало господина Уолза как «неутомимого защитника ветеранов, сосредоточенного на служении избирателям»: с момента вступления в должность он выступал за расширение льгот для ветеранов, а также представил законопроект, призванный помочь сократить количество самоубийств ветеранов.

Переизбирался в 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 годах. Был членом комитетов по сельскому хозяйству, по делам ветеранов, по вооруженным силам. В 2007 году выступал против плана президента США Джорджа Буша расширить американское военное присутствие в Ираке. В бытность свою конгрессменом был активным сторонником права на хранение и ношение оружия. Выступал за поддержку прав ЛГБТ (Верховный суд РФ признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ), включая федеральные законы о борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации. Также поддерживал право на аборт.

В ноябре 2018 года одержал победу на выборах губернатора Миннесоты, набрав более 53,8% голосов избирателей. Переизбирался в 2022 году (52,3%). В мае 2020 года впервые со времен Второй мировой войны объявил о полной мобилизации Национальной гвардии США на территории штата из-за протестов на фоне смерти после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.