ФАС сняла претензии к Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что маркетплейс Wildberries исполнил все предупреждения, которые ведомство выдало компании 9 апреля. Претензии к Wildberries сняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. Теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов»,— говорится в сообщении на сайте ФАС.

Wildberries также отменил штрафные санкции за взлом личного кабинета и запрет продавцам размещать контактную информацию. Кроме того, компания ввела критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут стать причиной приостановки выплат по договору.

ФАС считает, что исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка. В сообщении службы также указано, что изменения позволят повысить качество услуг и будут способствовать формированию прозрачных условий торговли для продавцов.

В апреле антимонопольная служба выдала предупреждение Wildberries в связи с большим количеством обращений граждан и организаций. Тогда ФАС обращала внимание, что тарифы компании на логистические услуги подвергаются «практически ежедневному изменению».

О деятельности Wildberries — в тексте «Мой домен — моя крепость».