Путин поручил оценить влияние на рынок семейной ипотеки

Владимир Путин поручил правительству и Банку России провести анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования до 1 декабря 2024 года по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета. Заседание Совета прошло 29 мая и было посвящено направлениям социально-экономического развития.

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«Обеспечить проведение анализа ситуации на рынке ипотечного кредитования, включая оценку влияния на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы»,— говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными по поручению были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

На фоне роста ставок и завершения с 1 июля госпрограммы льготной ипотеки на новостройки число выданных кредитов снизилось. За июль было выдано 76,7 тыс. ипотечных ссуд на сумму 348,5 млрд руб., что почти в два раза меньше, чем в предшествующем месяце. В годовом сравнении падение также составило около 50%.

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