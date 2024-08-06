Попкорн в российских кинотеатрах в I полугодии подорожал на 13%

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», попкорн в российских кинотеатрах подорожал на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и на 17% по сравнению с периодом 2022-го. Средний чек посетителя кинотеатра в первом полугодии 2024 года составил 726 руб., что на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, следует из исследования центра (есть у «Известий»).

Согласно исследованию «Известий», среди различных кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Дагестана и Крыма самым дешевым попкорн оказался в Симферополе. В кинотеатрах города ведро попкорна (1 л) стоит от 133 руб. до 186 руб. В кинотеатрах Дагестана стоимость попкорна составляет от 150 руб. до 368 руб., Екатеринбурга — от 310 руб. до 390 руб., Москвы — от 233 руб. до 426 руб., Санкт-Петербурга — от 293 руб. до 386 руб.

Представители крупных сетей кинотеатров в разговоре с «Известиями» отмечают, что рост стоимости попкорна связан с инфляцией и себестоимостью ингредиентов. По словам вице-президента сети KAPO по управлению маркетингом Ольги Проскуряковой, рост цены не сказывается на популярности продукта среди зрителей. «Продажи в нашей сети в 2024 году выше, чем в 2023-м, в том числе благодаря постоянной работе с продуктом и поиску новых вкусов и форматов»,— сказала она. По словам госпожи Проскуряковой, самым популярным вкусом попкорна среди зрителей сети стал карамельный, его доля в продажах занимает 30%.