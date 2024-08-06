«Доктора Лизу» продолжают таскать по судам

В суде по интеллектуальным правам началось очередное разбирательство вокруг товарного знака «Доктор Лиза». Его инициировал Глеб Глинка, муж погибшей в 2016 году в авиакатастрофе Елизаветы Глинки, известного врача и общественного деятеля. Истец вместе с сыном Константином Глинкой последние три года спорят о принадлежности бренда с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы». Ранее они проиграли разбирательство в арбитраже и других инстанциях. Теперь господин Глинка оспаривает решение Роспатента от мая 2024 года — ведомство отказалось признать, что фонд порочит имя погибшей. Опрошенные “Ъ” юристы скептически оценивают перспективы Глеба Глинки в тяжбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Глинка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глеб Глинка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В суде по интеллектуальным правам прошло первое заседание по новому иску Глеба Глинки. C ноября 2023 года господин Глинка пытался оспорить в Роспатенте правомерность охраны псевдонима Доктор Лиза в отношении международной благотворительной общественной организации (МБОО) «Справедливая помощь Доктора Лизы» (обладает правом на товарный знак «Доктор Лиза»). Однако в мае 2024 года Роспатент отказал Глебу Глинке, и теперь он обратился в суд по интеллектуальным правам (СИП).

«Справедливая помощь» основана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой. После гибели госпожи Глинки в 2016 году переименована в МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы». Глеб Глинка с сыном Константином Глинкой в 2018 году основали свой благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». В 2019 году на Константина Глинку был зарегистрирован товарный знак №709206 «Доктор Лиза» по 11 классам товаров (включая фармацевтические продукты, хирургическое оборудование и даже маски для дайверов).

Глеб Глинка пытается запретить «Справедливой помощи» использовать наименование «Доктор Лиза» с 2020 года. Тогда он обратился в столичный арбитраж, доказывая, что имя, псевдоним и даже изображение Елизаветы Глинки используется в «Справедливой помощи» — без разрешения наследников и владельцев товарного знака. Арбитраж в сентябре 2021 года отказал Глебу Глинке, указав, что его супруга была «хорошо известной публичной личностью» и запрет на использование ее изображений противоречит смыслу ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. При этом фонду Глеба Глинки ничто не мешало сменить название, добавили в суде. Решение арбитража оставил в силе в декабре 2021 года 9-й арбитражный апелляционный суд, в апреле 2022 года — СИП, а в июне 2022 года — и Верховный суд РФ.

На следующем этапе Константин Глинка лишился прав на товарный знак. Роспатент в мае 2023 года снял с него правовую охрану по заявлению «Справедливой помощи Доктора Лизы», а в августе 2023 года — зарегистрировал на этот фонд право на товарный знак «Доктор Лиза». В ведомстве учли позицию арбитража, который в ходе предыдущего разбирательства нашел злоупотребление правом на товарный знак. Так, в 2017 году Глеб Глинка разрешил ответчику использовать псевдоним Доктор Лиза, а в 2020 году «сразу после выхода из организации» «предъявил требование о запрете использования в отсутствие на то каких-либо разумных причин», говорится в материалах суда.

В свою очередь, в ноябре 2023 года Глеб подал возражения в Роспатент. Его позиция сводилась в тому, что использование имени и псевдонима погибшей жены в названии «Справедливая помощь Доктора Лизы» порочит репутацию Елизаветы Глинки из-за скандалов вокруг организации.

Речь шла, в частности, о возбуждении в 2018 году уголовных дел против исполнительных директоров фонда по ст. 201 УК РФ о злоупотреблении полномочиями. Примечательно также, что и этот аргумент разбирался в арбитраже. Ответчик тогда представил документы о прекращении уголовных дел в отношении менеджеров фонда за отсутствием состава преступления.

5 августа разбирательство в СИП по жалобе Глеба Глинки перенесли на сентябрь.

«C юридической точки зрения старый и новый споры разные»,— считает глава практики интеллектуальной собственности Savina Legal Артем Евсеев. Советник Orchards Анастасия Сивицкая считает иск «логичным продолжением конфликта», но обращает внимание на контрдействия «Справедливой помощи» по отмене правовой охраны товарного знака и регистрации его за собой. Ведущий юрист Enforce Law Company Павел Кондратьев называет процесс в СИП «очередной попыткой запретить использовать имя публичной личности», указывая, что в деле 2020 года действия Глеба Глинки уже признали злоупотреблением правом. «Без сомнения, суд примет это обстоятельство во внимание»,— полагает Павел Кондратьев, считая в связи с этим вероятность удовлетворения второго иска крайне невеликой. «Скорее всего, суд согласится с позицией ведомства»,— считает и госпожа Сивицкая. Господин Евсеев замечает, что если этот иск Глеба Глинки тоже отклонят, то «Справедливая помощь» сможет подать иск к фонду истцов, так как в его названии и деятельности также используется псевдоним Елизаветы Глинки.

Александр Воронов, Анна Занина