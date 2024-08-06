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«Доктора Лизу» продолжают таскать по судам

Началось новое разбирательство вокруг товарного знака имени Елизаветы Глинки

В суде по интеллектуальным правам началось очередное разбирательство вокруг товарного знака «Доктор Лиза». Его инициировал Глеб Глинка, муж погибшей в 2016 году в авиакатастрофе Елизаветы Глинки, известного врача и общественного деятеля. Истец вместе с сыном Константином Глинкой последние три года спорят о принадлежности бренда с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы». Ранее они проиграли разбирательство в арбитраже и других инстанциях. Теперь господин Глинка оспаривает решение Роспатента от мая 2024 года — ведомство отказалось признать, что фонд порочит имя погибшей. Опрошенные “Ъ” юристы скептически оценивают перспективы Глеба Глинки в тяжбе.

Глеб Глинка

Глеб Глинка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глеб Глинка

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В суде по интеллектуальным правам прошло первое заседание по новому иску Глеба Глинки. C ноября 2023 года господин Глинка пытался оспорить в Роспатенте правомерность охраны псевдонима Доктор Лиза в отношении международной благотворительной общественной организации (МБОО) «Справедливая помощь Доктора Лизы» (обладает правом на товарный знак «Доктор Лиза»). Однако в мае 2024 года Роспатент отказал Глебу Глинке, и теперь он обратился в суд по интеллектуальным правам (СИП).

«Справедливая помощь» основана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой. После гибели госпожи Глинки в 2016 году переименована в МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы». Глеб Глинка с сыном Константином Глинкой в 2018 году основали свой благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». В 2019 году на Константина Глинку был зарегистрирован товарный знак №709206 «Доктор Лиза» по 11 классам товаров (включая фармацевтические продукты, хирургическое оборудование и даже маски для дайверов).

Глеб Глинка пытается запретить «Справедливой помощи» использовать наименование «Доктор Лиза» с 2020 года. Тогда он обратился в столичный арбитраж, доказывая, что имя, псевдоним и даже изображение Елизаветы Глинки используется в «Справедливой помощи» — без разрешения наследников и владельцев товарного знака. Арбитраж в сентябре 2021 года отказал Глебу Глинке, указав, что его супруга была «хорошо известной публичной личностью» и запрет на использование ее изображений противоречит смыслу ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. При этом фонду Глеба Глинки ничто не мешало сменить название, добавили в суде. Решение арбитража оставил в силе в декабре 2021 года 9-й арбитражный апелляционный суд, в апреле 2022 года — СИП, а в июне 2022 года — и Верховный суд РФ.

На следующем этапе Константин Глинка лишился прав на товарный знак. Роспатент в мае 2023 года снял с него правовую охрану по заявлению «Справедливой помощи Доктора Лизы», а в августе 2023 года — зарегистрировал на этот фонд право на товарный знак «Доктор Лиза». В ведомстве учли позицию арбитража, который в ходе предыдущего разбирательства нашел злоупотребление правом на товарный знак. Так, в 2017 году Глеб Глинка разрешил ответчику использовать псевдоним Доктор Лиза, а в 2020 году «сразу после выхода из организации» «предъявил требование о запрете использования в отсутствие на то каких-либо разумных причин», говорится в материалах суда.

В свою очередь, в ноябре 2023 года Глеб подал возражения в Роспатент. Его позиция сводилась в тому, что использование имени и псевдонима погибшей жены в названии «Справедливая помощь Доктора Лизы» порочит репутацию Елизаветы Глинки из-за скандалов вокруг организации.

Речь шла, в частности, о возбуждении в 2018 году уголовных дел против исполнительных директоров фонда по ст. 201 УК РФ о злоупотреблении полномочиями. Примечательно также, что и этот аргумент разбирался в арбитраже. Ответчик тогда представил документы о прекращении уголовных дел в отношении менеджеров фонда за отсутствием состава преступления.

5 августа разбирательство в СИП по жалобе Глеба Глинки перенесли на сентябрь.

Как соратники Елизаветы Глинки решили создать новый фонд

«C юридической точки зрения старый и новый споры разные»,— считает глава практики интеллектуальной собственности Savina Legal Артем Евсеев. Советник Orchards Анастасия Сивицкая считает иск «логичным продолжением конфликта», но обращает внимание на контрдействия «Справедливой помощи» по отмене правовой охраны товарного знака и регистрации его за собой. Ведущий юрист Enforce Law Company Павел Кондратьев называет процесс в СИП «очередной попыткой запретить использовать имя публичной личности», указывая, что в деле 2020 года действия Глеба Глинки уже признали злоупотреблением правом. «Без сомнения, суд примет это обстоятельство во внимание»,— полагает Павел Кондратьев, считая в связи с этим вероятность удовлетворения второго иска крайне невеликой. «Скорее всего, суд согласится с позицией ведомства»,— считает и госпожа Сивицкая. Господин Евсеев замечает, что если этот иск Глеба Глинки тоже отклонят, то «Справедливая помощь» сможет подать иск к фонду истцов, так как в его названии и деятельности также используется псевдоним Елизаветы Глинки.

Александр Воронов, Анна Занина

Фотогалерея

Какой была Доктор Лиза

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Елизавета Петровна Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве. Окончила Второй Медицинский институт им. Пирогова (сейчас — Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова) по специальности «детский реаниматолог-анестезиолог», позднее училась в Дартмутской медицинской школе (США) по направлению «паллиативная медицина». В США, по данным СМИ, учредила фонда VALE Hospice International

Елизавета Петровна Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве. Окончила Второй Медицинский институт им. Пирогова (сейчас — Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова) по специальности «детский реаниматолог-анестезиолог», позднее училась в Дартмутской медицинской школе (США) по направлению «паллиативная медицина». В США, по данным СМИ, учредила фонда VALE Hospice International

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

В начале 1990-х принимала участие в организации и работе первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Позднее переехала в Киев, где работала в патронажной службе паллиативной помощи и хосписных отделений городского онкологического центра. В сентябре 2001 года в столице Украины фондом VALE Hospice International был основан первый бесплатный хоспис

В начале 1990-х принимала участие в организации и работе первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Позднее переехала в Киев, где работала в патронажной службе паллиативной помощи и хосписных отделений городского онкологического центра. В сентябре 2001 года в столице Украины фондом VALE Hospice International был основан первый бесплатный хоспис

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Страдание — неотъемлемая часть нашей жизни. Я не вижу жизни без страданий»&lt;br>Летом 2007 года Елизавета Глинка стала исполнительным директором благотворительного фонда «Справедливая помощь», созданного под патронажем справедливороса Сергея Миронова. Изначально фонд оказывал паллиативную помощь неонкологическим больным

«Страдание — неотъемлемая часть нашей жизни. Я не вижу жизни без страданий»
Летом 2007 года Елизавета Глинка стала исполнительным директором благотворительного фонда «Справедливая помощь», созданного под патронажем справедливороса Сергея Миронова. Изначально фонд оказывал паллиативную помощь неонкологическим больным

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первой масштабной акцией, организованной Елизаветой Глинкой и ее фондом, стали мероприятия по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от лесных пожаров в 2010 году. После этого на действия Доктора Лизы обратили внимание. Зимой 2010-2011 годов фонд по всей стране открыл пункты гуманитарной помощи для лиц без определенного места жительства. Позднее госпожа Глинка помогла провести масштабный сбор вещей и медикаментов для пострадавших от наводнения в Крымске в 2012-м

Первой масштабной акцией, организованной Елизаветой Глинкой и ее фондом, стали мероприятия по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от лесных пожаров в 2010 году. После этого на действия Доктора Лизы обратили внимание. Зимой 2010-2011 годов фонд по всей стране открыл пункты гуманитарной помощи для лиц без определенного места жительства. Позднее госпожа Глинка помогла провести масштабный сбор вещей и медикаментов для пострадавших от наводнения в Крымске в 2012-м

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Каждая спасенная, выхваченная из ада войны жизнь — это перелом хода вещей, предотвращение уже почти свершившегося зла»&lt;br>С начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году фонд Глинки занимался оказанием гуманитарной и медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР. Доктор Лиза резко критиковала Международный комитет красного креста, который отказывался предоставить ей документы для перевозки лекарств. Позже фонд «Справедливая помощь» стал заниматься организацией лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго-востоке Украины. Сейчас на сайте запущен сбор средств на закупку спецпитания и средств реабилитации для раненых участников СВО

«Каждая спасенная, выхваченная из ада войны жизнь — это перелом хода вещей, предотвращение уже почти свершившегося зла»
С начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году фонд Глинки занимался оказанием гуманитарной и медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР. Доктор Лиза резко критиковала Международный комитет красного креста, который отказывался предоставить ей документы для перевозки лекарств. Позже фонд «Справедливая помощь» стал заниматься организацией лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго-востоке Украины. Сейчас на сайте запущен сбор средств на закупку спецпитания и средств реабилитации для раненых участников СВО

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Я боюсь смерти, как и все, потому что не знаю, что там. Но как человек религиозный думаю, что там должно быть лучше»

«Я боюсь смерти, как и все, потому что не знаю, что там. Но как человек религиозный думаю, что там должно быть лучше»

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

В 2012 году Елизавета Глинка стала членом общественного объединения «Лига избирателей», выступающего за проведение честных выборов. До 2015 года входила в гражданский комитет «Гражданской платформы», не являясь при этом членом партии

В 2012 году Елизавета Глинка стала членом общественного объединения «Лига избирателей», выступающего за проведение честных выборов. До 2015 года входила в гражданский комитет «Гражданской платформы», не являясь при этом членом партии

Фото: Антон Буценко / ТАСС

В ноябре 2012 года Доктор Лиза вошла в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Как член СПЧ она посещала гражданку Украины Надежду Савченко, обвинявшуюся в убийстве российских журналистов, и Варвару Караулову, попытавшуюся уехать на Ближний Восток на территорию, контролируемую исламистами&lt;br>На фото: Елизавета Глинка и бывший глава Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов)

В ноябре 2012 года Доктор Лиза вошла в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Как член СПЧ она посещала гражданку Украины Надежду Савченко, обвинявшуюся в убийстве российских журналистов, и Варвару Караулову, попытавшуюся уехать на Ближний Восток на территорию, контролируемую исламистами
На фото: Елизавета Глинка и бывший глава Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Я буду вывозить детей, пока война не кончится. Или пока меня не убьют»&lt;br>На фото: Елизавета Глинка помогает вынести девочку из вагона поезда Донецк-Москва на Курском вокзале

«Я буду вывозить детей, пока война не кончится. Или пока меня не убьют»
На фото: Елизавета Глинка помогает вынести девочку из вагона поезда Донецк-Москва на Курском вокзале

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«У меня нет стремления к пиару ценой жизни тех, кто находится в опасности»&lt;br>В 2009 году фильм о Елизавете Глинке режиссера Елены Погребижской под названием «Доктор Лиза» получил премию ТЭФИ как лучший документальный фильм

«У меня нет стремления к пиару ценой жизни тех, кто находится в опасности»
В 2009 году фильм о Елизавете Глинке режиссера Елены Погребижской под названием «Доктор Лиза» получил премию ТЭФИ как лучший документальный фильм

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доктор Лиза отмечена государственными наградами: орденом Дружбы (2012), медалью «Спешите делать добро» (2014), знаком отличия «За благодеяние» (2015). 8 декабря 2016 года Елизавета Глинка стала лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

Доктор Лиза отмечена государственными наградами: орденом Дружбы (2012), медалью «Спешите делать добро» (2014), знаком отличия «За благодеяние» (2015). 8 декабря 2016 года Елизавета Глинка стала лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Мы никогда не уверены в том, что мы вернёмся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чём я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия»&lt;br>На фото: Елизавета Глинка и президент России Владимир Путин во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

«Мы никогда не уверены в том, что мы вернёмся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чём я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия»
На фото: Елизавета Глинка и президент России Владимир Путин во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

25 декабря 2016 года Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154 Министерства обороны России, который потерпел крушение в Черном море. Самолет направлялся в Сирию, где Доктор Лиза принимала участие в распределении медикаментов и гуманитарной помощи гражданскому населению

25 декабря 2016 года Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154 Министерства обороны России, который потерпел крушение в Черном море. Самолет направлялся в Сирию, где Доктор Лиза принимала участие в распределении медикаментов и гуманитарной помощи гражданскому населению

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Елизавета Петровна Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве. Окончила Второй Медицинский институт им. Пирогова (сейчас — Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова) по специальности «детский реаниматолог-анестезиолог», позднее училась в Дартмутской медицинской школе (США) по направлению «паллиативная медицина». В США, по данным СМИ, учредила фонда VALE Hospice International

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

В начале 1990-х принимала участие в организации и работе первого московского хосписа Веры Миллионщиковой. Позднее переехала в Киев, где работала в патронажной службе паллиативной помощи и хосписных отделений городского онкологического центра. В сентябре 2001 года в столице Украины фондом VALE Hospice International был основан первый бесплатный хоспис

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Страдание — неотъемлемая часть нашей жизни. Я не вижу жизни без страданий»
Летом 2007 года Елизавета Глинка стала исполнительным директором благотворительного фонда «Справедливая помощь», созданного под патронажем справедливороса Сергея Миронова. Изначально фонд оказывал паллиативную помощь неонкологическим больным

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первой масштабной акцией, организованной Елизаветой Глинкой и ее фондом, стали мероприятия по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от лесных пожаров в 2010 году. После этого на действия Доктора Лизы обратили внимание. Зимой 2010-2011 годов фонд по всей стране открыл пункты гуманитарной помощи для лиц без определенного места жительства. Позднее госпожа Глинка помогла провести масштабный сбор вещей и медикаментов для пострадавших от наводнения в Крымске в 2012-м

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Каждая спасенная, выхваченная из ада войны жизнь — это перелом хода вещей, предотвращение уже почти свершившегося зла»
С начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году фонд Глинки занимался оказанием гуманитарной и медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР. Доктор Лиза резко критиковала Международный комитет красного креста, который отказывался предоставить ей документы для перевозки лекарств. Позже фонд «Справедливая помощь» стал заниматься организацией лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго-востоке Украины. Сейчас на сайте запущен сбор средств на закупку спецпитания и средств реабилитации для раненых участников СВО

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Я боюсь смерти, как и все, потому что не знаю, что там. Но как человек религиозный думаю, что там должно быть лучше»

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

В 2012 году Елизавета Глинка стала членом общественного объединения «Лига избирателей», выступающего за проведение честных выборов. До 2015 года входила в гражданский комитет «Гражданской платформы», не являясь при этом членом партии

Фото: Антон Буценко / ТАСС

В ноябре 2012 года Доктор Лиза вошла в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Как член СПЧ она посещала гражданку Украины Надежду Савченко, обвинявшуюся в убийстве российских журналистов, и Варвару Караулову, попытавшуюся уехать на Ближний Восток на территорию, контролируемую исламистами
На фото: Елизавета Глинка и бывший глава Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Я буду вывозить детей, пока война не кончится. Или пока меня не убьют»
На фото: Елизавета Глинка помогает вынести девочку из вагона поезда Донецк-Москва на Курском вокзале

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«У меня нет стремления к пиару ценой жизни тех, кто находится в опасности»
В 2009 году фильм о Елизавете Глинке режиссера Елены Погребижской под названием «Доктор Лиза» получил премию ТЭФИ как лучший документальный фильм

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Доктор Лиза отмечена государственными наградами: орденом Дружбы (2012), медалью «Спешите делать добро» (2014), знаком отличия «За благодеяние» (2015). 8 декабря 2016 года Елизавета Глинка стала лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Мы никогда не уверены в том, что мы вернёмся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чём я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия»
На фото: Елизавета Глинка и президент России Владимир Путин во время церемонии награждения лауреатов Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

25 декабря 2016 года Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154 Министерства обороны России, который потерпел крушение в Черном море. Самолет направлялся в Сирию, где Доктор Лиза принимала участие в распределении медикаментов и гуманитарной помощи гражданскому населению

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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