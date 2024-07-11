Телемедицину просят настроить

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения просит министра здравоохранения Михаила Мурашко разрешить дистанционно консультировать пациентов врачам, находящимся вне медучреждений. По мнению представителей ассоциации, это позволит привлечь к работе, например, врачей, находящихся в декрете или получивших инвалидность, не связанную с когнитивными функциями, а также других медработников, по тем или иным причинам не ведущих очный прием. По данным Минздрава, в стране не хватает 29 тыс. врачей и 63 тыс. медработников среднего звена. В самом ведомстве инициативу пока не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медики просят позволить им дистанционно консультировать пациентов не только со своего рабочего места, но и из дома

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Медики просят позволить им дистанционно консультировать пациентов не только со своего рабочего места, но и из дома

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ — некоммерческая корпоративная организация, объединяет более 500 клиник и их руководителей по всей стране) предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко разрешить телемедицинские консультации, во время которых вне клиники находится не только пациент, но и врач (письмо есть у “Ъ”). Эксперты НАУЗ ссылаются на решения экспертного совета по вопросам современного управления и цифровизации в сфере здравоохранения при комитете Госдумы по охране здоровья.

Действующее законодательство в сфере телемедицины запрещает медикам вести такие консультации, находясь вне лечебных учреждений.

Отметим, по закону «Об основах охраны здоровья граждан» онлайн-консультации разрешены для принятия решения о необходимости проведения очного приема пациента, для профилактики и анализа жалоб и данных его анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий или медицинского наблюдения за состоянием здоровья. Также врач может дистанционно корректировать ранее назначенное лечение. Ставить диагноз и назначать лечение допустимо только на очном приеме.

Представители НАУЗ считают доказанными эффективность и безопасность телемедицинских консультаций. Дистанционное консультирование пациентов, при котором врач не будет обязан находиться в клинике, сделало бы привлекательней профессию врача, позволило бы продолжать работу специалистам, находящимся в декрете или получившим инвалидность, не связанную с когнитивными функциями, а также другим медикам, по тем или иным причинам не ведущим очный прием. Это также позволило бы снизить дефицит медицинских кадров и улучшить контроль качества медпомощи посредством видеозаписи консультации. По данным Минздрава, в стране не хватает 29 тыс. врачей и 63 тыс. медработников среднего звена — эти цифры приводила замглавы ведомства Татьяна Семенова в середине июня 2024 года. Росстат в начале 2023 года насчитывал в России 567 тыс. врачей и 1,2 млн медработников среднего звена.

Председатель НАУЗ, член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов допускает, что потенциальным риском проведения телемедицинской консультации вне медицинского учреждения может стать неподобающая «неделовая» обстановка на рабочем месте врача (например, шум на заднем плане).

Однако подобные риски можно исключить созданием внутренних регламентов и контролем со стороны медучреждений, считает господин Муслимов. «Консультации должны проводиться посредством специализированных IT-платформ или встроенных решений в рамках медицинских информационных систем медучреждения,— говорит он.— Это обеспечивает защищенные каналы связи, аутентификацию медработника и пациента». Консультирование пациентов через мессенджеры или электронную почту нелегитимно, поскольку не обеспечивает необходимой защиты данных и связи, отмечает Муслим Муслимов.

«Дистанционка» для врача во время телемедицинской консультации «будет способствовать более масштабному внедрению стационарзамещающих технологий», а в случае пандемии позволит расширить спектр медпомощи в домашних условиях, считает основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube юрист Вадим Ткаченко.

Терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов обращает внимание, что врачи уже, по существу, ведут телемедицинские консультации, находясь вне медучреждений,— например, на онлайн-платформах, где пациент может получить так называемое второе мнение. Вопрос, по его мнению, в том, как оформить в юридически полноценный прием на удаленке: должен ли врач, ведущий онлайн-консультацию вне клиники, «получать разрешение, открывать ИП, оформлять самозанятость, прикрепляться к больнице». Господин Хоманов сомневается в возможности сохранить при таком дистанционном приеме врачебную тайну, а также предвидит затруднения при разрешении споров в случае ухудшения состояния или смерти больного. «На данном этапе такая полноценная консультация невозможна,— считает он.— Но запрос на такие консультации есть, поэтому для начала нужна прозрачная и недвусмысленная законодательная база».

Представители НАУЗ предлагают легализовать онлайн-консультации из-за пределов клиники путем внесения изменений в приказ Минздрава от 30 ноября 2017 года №965н «Об утверждении порядка организации и оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий». В Минздраве предложение пока не прокомментировали.

Наталья Костарнова