Wildberries завершил объединение с Russ

Маркетплейс Wildberries завершил объединение с рекламным оператором Russ в ООО РВБ. Объединенная компания приняла на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз». Изменения вступили в силу сегодня, 5 августа, сообщила пресс-служба Wildberries. В компании добавили, что продолжают выполнять все услуги в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О планах Russ Outdoor и Wildberries объединиться для «создания цифровой торговой платформы» было объявлено в июне. В июле сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук (владеет 1% компании) пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» торговой площадки. Татьяна Бакальчук (владеет 99%) в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». В конце месяца она подала в суд иск о расторжении брака.

Как выяснил «Ъ», господин Бакальчук требует от жены вернуть в совместное пользование основной домен интернет-компании wildberries.ru.

Подробности — в материале «Ъ» «Мой домен — моя крепость».

Лаура Кеффер