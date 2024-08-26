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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 74 года ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову

Анатолий Торкунов

Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российской академии художеств Зураб Церетели:

— Искренне поздравляю с днем рождения моего друга, ректора МГИМО Анатолия Торкунова! По моему глубокому убеждению, возглавлять такой вуз, как МГИМО, может только по-настоящему творческий и очень трудолюбивый человек. Всегда повторяю эти слова, когда прихожу в его университет! Анатолий глубоко погружен в российскую культуру и искусство, но при этом обладает уникальным врожденным интернационализмом: среди его друзей люди разных национальностей, конфессий, происхождения. Круг интересов Анатолия Торкунова не замыкается в области международных отношений или высшей школы, и поэтому его участие в Академии художеств столь органично и значимо, а его университет все больше и больше готовит кадры для сферы управления культурой и искусством.

Желаю тебе, дорогой Анатолий, здоровья, творческого долголетия, удачи, новых начинаний и благополучия твоей прекрасной семье!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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