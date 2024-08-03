В Буинске на обустройство поляны для Сабантуя потратят 689 тыс.

В Буинском районе Татарстана планируют обустроить площадку «Буа — Алан» для празднования следующего «Сабантуя». Начальная сумма контракта составляет 689 тысяч руб., тендер появился на сайте госзакупок.

Финансирование будет осуществляться из бюджета Буинского муниципального района. В список планируемых работ входит установка металлических столбов, монтаж кровли из профнастила и окраска поверхностей. Обустройство территории планируют завершить к началу октября. В Буинске народный праздник «Сабантуй» на поляне «Буа-Алан» проводится ежегодно.

Анар Зейналов «Ъ-Казань»

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