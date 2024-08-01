Задержаны фигуранты дела о взятках за места для захоронения в Сочи

Следователи задержали фигурантов уголовного дела о взяточничестве за предоставление мест для захоронения в Сочи. В пресс-службе кубанского СУ СКР напомнили, что дело расследуется в отношении экс-советника главы курорта и шестерых его подельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что организованная преступная группа как минимум с ноября 2023 года продавала места на кладбище. Фигуранты вымогали у граждан взятки, суммы которых варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб., заявили в ведомстве.

Сейчас следователи задержали бывшего советника, начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании всем фигурантам мер пресечения. В частности, их могут заключить под стражу.

Расследование продолжается. Ведется сбор и закрепление доказательств.

Вячеслав Рыжков

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