«Астраханьавтодор» хочет провести ямочный ремонт на дорогах за 188 миллионов

ГКУ АО «Астраханьавтодор» собирается отремонтировать ряд областных дорог на общую сумму более 188 млн руб. Учреждение объявило два соответствующих тендера на портале «Госзакупки»: первый на 50 млн руб, второй на 138 млн руб.

По информации с сайта «Астраханьавтодор», работа ведомства осуществляется с 2019 года и направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития сети дорог Астраханской области. Учреждение выступает государственным заказчиком по разработке проектной документации и всем видам дорожных работ.

Согласно документации по обоим электронным аукционам, ямочный ремонт планируют провести на дорогах Лиманского, Наримановского, Икрянинского, Камызякского, Приволжского, Красноярского, Харабалинского, Енотаевского, Ахтубинского районов. Всего в перечень объектов входит 72 участка дорог. Исходя из списка ремонтных работ, подрядчику предстоит установить временные ограждения и дорожные знаки, оконтурить места ремонта, снять и ликвидировать поврежденное покрытие, уложить и разровнять новый материал, а также уплотнить его.

Из прилагаемых документов следует, что гарантийный срок должен составлять 1 год с момента сдачи объектов. Кроме того, на выполнение работ дается не так много времени: приступить к ним нужно с момента подписания контракта, то есть уже в конце августа после подведения итогов аукциона, а сдать 1 декабря 2024 года.

Нина Шевченко

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