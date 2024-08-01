Бросившую машину на проезжей части приезжую в Сочи привлекли к ответственности

Участковые полиции микрорайона Мамайка в Сочи привлекли к административной ответственности задержанную днем накануне 21-летнюю приезжую. Девушка бросила машину посреди проезжей части на улице Крымской, перекрыв дорогу к пляжу, и вступила в конфликт с прохожими, напомнили в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В отношении задержанной составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Нарушительнице грозит штраф или до 15 суток ареста. До суда, который состоится утром 1 августа, девушку разместили в одной из камер пункта полиции микрорайона Мамайка.

Как сообщалось ранее, задержанная свой поступок объяснила тем, что «остановилась, чтобы купить кукурузу». В соцсетях сообщалось, что в ходе конфликта приезжая распылила в сторону прохожих газовый баллончик.

Вячеслав Рыжков

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