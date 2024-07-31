В Сочи задержали приезжую, бросившую машину на проезжей части

Полицейские в Сочи нашли и задержали женщину-водителя, которая бросила машину посреди проезжей части. Свой поступок она объяснила тем, что «остановилась, чтобы купить кукурузу», сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент произошел днем накануне, 30 июля, на улице Крымской. Водитель «БМВ» перекрыла дорогу к пляжу и конфликтовала с прохожими, которые выражали недовольство ее действиями. Граждане обратились в полицию.

Участковые пункта полиции микрорайона Мамайка установили личность нарушительницы. Ей оказалась 21-летняя приезжая, она временно живет в Сочи. Сейчас девушка находится в пункте полиции, проводится проверка.

Ранее полицейские задержали приезжего дебошира в центре Сочи. Мужчина, как утверждают очевидцы, бросался с ножом на посетителей кафе.

Вячеслав Рыжков

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