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В центре Сочи задержали приезжего дебошира

Полицейские в центре Сочи вечером накануне, 30 июля, задержали дебошира, который, как утверждают очевидцы, с ножом напал на посетителей кафе. Инцидент произошел на улице Советской, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

По словам очевидцев, мужчина бросался на людей, а те пытались отбиться от нападавшего подручными средствами. Для этого использовали пластиковые столы и стулья.

Правоохранители задержали дебошира. Им оказался 33-летний житель Подмосковья. Мужчину увезли в медучреждение. О его состоянии не сообщается. Нет информации также о возможных пострадавших в ходе конфликта.

Вячеслав Рыжков

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