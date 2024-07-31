Кассация отменила прекращение аренды участка набережной в Саратове под отель

Арбитражный суд Поволжского округа (Казань) отменил решение апелляционного суда, который ранее постановил расторгнуть договор аренды земельного участка под строительство четырехзвездочного отеля на набережной в Саратове. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Участок на набережной был предоставлен ООО «Боконцепт Отель» под строительство гостиницы в 2019 году. Оператором отеля планировала стать французская компания, работающая под брендом Mercure, которым владеет Accor SA.

В 2022 году администрация Саратова подала иск о расторжении договора аренды, мотивируя это невозможностью реализации проекта в связи с уходом Accor с российского рынка.

Первая инстанция отказала истцу, но апелляционный суд принял решение в пользу мэрии. По решению окружного суда Двенадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит спор повторно.

Никита Маркелов

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