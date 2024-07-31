На Алтае завершилась регистрация выдвинутых по партспискам кандидатов в госсобрание

Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала 155 из 156 кандидатов в депутаты госсобрания — эл курултая, выдвинутых политическими партиями. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Партийные списки кандидатов представили ранее «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и «Родина». Утратившим статус кандидата указан лишь представитель «Новых людей» Роман Молчоев, занимавший первую строчку региональной группы №4 партсписка.

В одномандатных округах был выдвинут 131 кандидат. К настоящему времени в регистрации отказано или сами сняли свои кандидатуры 11 человек: 10 самовыдвиженцев и представитель ЛДПР. Голосование на выборах республиканского парламента пройдет три дня — с 6 по 8 сентября. 11 депутатов избираются по партспискам, 30 — в одномандатных округах.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте .

Валерий Лавский