Прокуратура потребовала вернуть в госсобственность санаторий «Краснозерский»

В Новосибирской области прокуратура региона обратилась в суд с иском об истребовании в государственную собственность имущества санатория «Краснозерский». Заявление подано в отношении владельца акций АО «Санаторий Краснозерский» Елены Курнявкиной 30 июля по итогам прокурорской проверки, которая установила, что сделки по приватизации санатория «Краснозерский» в 2006 и 2008 году совершены с нарушением закона.

По мнению истца, санаторий, находящийся в федеральной собственности, был приватизирован на основании решений неуполномоченных должностных лиц региональных органов власти. Кроме того, решение о приватизации было принято якобы вопреки прямо установленному запрету на приватизацию объектов здравоохранения.

Санаторно-курортный комплекс «Краснозерский» основан в 1965 году. С 2005 года это санаторий регионального значения с сертифицированным уровнем гостиничного сервиса 3 звезды, сообщается на сайте организации. На сайте заксобрания региона санаторий назван «грязелечебницей, известной далеко за пределами района и области применением сульфидно-иловой грязи, рапы (озерная соль), голубой и желтой глины озер Островное и Горькое».

АО зарегистрировано в 1994 году, уставной капитал — 9,1 млн руб. Выручка в 2023 году — 275 млн руб., чистая прибыль — 42,4 млн руб. (годом ранее – 12 млн).

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Оксана Павлова