Участника СВО назначили главой спорткомитета в Республике Алтай

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак назначил председателем комитета по физкультуре и спорту Александра Суразова. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Участник СВО Александр Суразов — дважды кавалер ордена Мужества, финалист президентской программы «Время героев». По словам господина Турчака, все вопросы с увольнением Александра Суразова из рядов Вооруженных сил «практически решены».

«Обсудили с Александром задачи, которыми он будет заниматься. Это создание инфраструктуры в наших районах и городе — спортивных комплексов, многофункциональных площадок… Развитие секций боевых видов спорта, в частности, самбо, в школах и колледжах»,— рассказал Андрей Турчак.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня Андрей Турчак произвел перестановки в правительстве республики. Вице-премьером — министром экономического развития тогда был назначен Александр Прокопьев, вице-премьером — министром регионального развития стал Антон Черников.

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Валерий Лавский